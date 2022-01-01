Минстрой Прикамья не смог в суде остановить строительство дома № 86 по ул. Горького Стройплощадка здания захватила тротуар и парковочные места Поделиться Твитнуть

Ул. Горького, 86

Константин Долгановский

В 17 арбитражном апелляционном суде жалоба минстроя Пермского края на решение о законности строительства дома по ул. Горького, 86 в Перми оставлена без удовлетворения. Об этом сообщается на сайте суда.

Жалоба была направлена 16 июня.

Ранее сообщалось, что застройщик возводит жилой дом по ул. Горького, 86 большей этажности, чем предполагалось проектом, а стройплощадка захватила тротуар и парковочные места. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин резко прокомментировал строительство дома. «Опухли от наглости», заявил он и поручил навести порядок.

Однако прокуратура не нашла оснований для отзыва разрешения. Тогда региональный минстрой обратился в суд.

Затем, 18 мая, Арбитражный суд Пермского края принял решение отказать минстрою в признании представления прокуратуры незаконным.

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