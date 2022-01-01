Елена Синица Минстрой Прикамья обжалует решение суда по делу о строящемся доме по ул. Горького, 86 Жалоба была направлена 16 июня Поделиться Твитнуть

Ул. Горького, 86

Константин Долгановский

Минстрой Пермского края обратился в суд с апелляционной жалобой на решение о законности строительства дома по ул. Горького, 86. По данным картотеки Арбитражного суда Пермского края, жалоба была направлена 16 июня.

Ранее сообщалось, что застройщик возводит жилой дом по ул. Горького, 86 большей этажности, чем предполагалось проектом, а стройплощадка захватила тротуар и парковочные места. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин резко прокомментировал строительство дома и поручил навести порядок.





Однако прокуратура не нашла оснований для отзыва разрешения. Тогда региональный минстрой обратился в суд.





Затем, 18 мая, Арбитражный суд Пермского края принял решение отказать минстрою в признании представления прокуратуры незаконным.

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