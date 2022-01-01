Шестой день на Чусовой идут поиски утонувшей женщины Сегодня водолазы приступили к погружениям в районе п. Усть-Шалашная Добрянского ГО Поделиться Твитнуть

На реке Чусовая в Пермском крае шестой день идут поиски утонувшей женщины 1988 г.р., об этом сообщили в минтербезе региона. Сегодня спасатели приступили к погружениям в районе п. Усть-Шалашная Дивьинского сельского поселения Добрянского городского округа.

Напомним, трагический случай произошёл 16 июля. Семья из четырёх человек, в том числе двое несовершеннолетних, катались на моторной лодке по Чусовой. Спасательных жилетов на отдыхающих не было. В какой-то момент женщина с одним ребёнком упали в воду, отец семейства нырнул, чтобы спасти жену и сына. В итоге все трое утонули.

В лодке осталась ещё их дочь, спустя некоторое время девочку подняла на борт команда курсирующего через дачные поселки теплохода.

Ранее сообщалось, что 17 числа был обнаружен мужчина, 18-го — нашли ребёнка.

По факту гибели людей следственными органами СК России по Пермскому краю расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Тем временем заявки на водолазные поиски утонувших продолжают поступать и из других районов края. Ближайший наряд спасателям выписан в Березники для поисков утонувшего мужчины.

В минтербезе призвали граждан соблюдать меры безопасности на воде: при нахождении в лодке надевать спасательный жилет, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей у воды без присмотра.

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