Олеся Максименко На Чусовой найдено тело одного из трёх пропавших Поиски двух человек продолжаются Поделиться Твитнуть

Елена Бардукова

По сообщению ГУ МЧС России по Пермскому краю, найдено тело погибшего в результате чрезвычайного происшествия на воде мужчины. Поиски женщины и ребёнка продолжаются.

В поисковых работах задействованы 16 человек, девять единиц техники и четыре плавсредства.

Сообщение о происшествии на реке со стороны Чусовского округа поступило в дежурную часть 16 июля в 20:30. Во время прогулки по реке на лодке мужчина, его супруга и ребёнок оказались в воде, их местоположение до сих пор неизвестно.

Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

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