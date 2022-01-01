Олеся Максименко На реке Чусовая в Пермском крае ищут трёх человек Сообщение о происшествии поступило в 20:30 16 июля 2022 Поделиться Твитнуть

Елена Бардукова

На реке Чусовая в Прикамье ведётся поиск трёх человек. Как рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о происшествии на реке со стороны Чусовского округа поступило в дежурную часть 16 июля в 20:30.

К поискам пропавших людей привлечены 19 человек, 10 единиц техники и три плавсредства.

В ведомстве сообщили также, что информация оперативная и подлежит уточнению.

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