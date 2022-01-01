Олеся Максименко
В Пермском крае продолжаются поиски семейной пары с ребёнком
На месте происшествия работают следственные органы
Следственные органы проводят проверку по факту исчезновения на Чусовой трёх человек. По данным пресс-службы ведомства, вечером 16 июля во время прогулки по реке на лодке мужчина, его супруга и ребёнок оказались в воде, их местоположение до сих пор неизвестно.
К поискам пропавших людей привлечены 19 человек, 10 единиц техники и три плавсредства.
Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.
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