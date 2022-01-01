По факту гибели семьи на реке Чусовой в Пермском крае возбуждено уголовное дело ЧП произошло 16 июля Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

В СУ СКР по Пермскому краю по результатам проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по факту утопления в Чусовой во время катания на лодке мужчины, его супруги и их малолетнего ребёнка. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 16 июля днём 39-летний мужчина, его 33-летняя супруга и их трёхлетний сын, находясь на реке в лодке без спасательных жилетов, во время движения по воде выпали из плавстредства и утонули.

В ходе поисковых работ обнаружены тела мужчины и ребёнка.

Следователи провели осмотр места отдыха семьи, принадлежащих им автомобиля и лодки, допросили свидетелей, изъяли и осмотрели видеозаписи с камер видеонаблюдения. Назначены и проводятся судебные экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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