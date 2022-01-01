Спасатели нашли в Чусовой тело ребёнка, утонувшего вместе с родителями Тело главы семейства было найдено ранее, поиски женщины продолжаются Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

В Пермском крае 18 июля около 20 час. местного времени в реке Чусовая водолазы нашли тело утонувшего ребёнка. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на региональное управление МЧС.

Напомним, ЧП случилось 16 июля. Семейная пара с ребёнком каталась на лодке по Чусовой. По предварительной версии, в какой-то момент из-за сильной волны женщину и несовершеннолетнего выбросило за борт. Мужчина бросился в воду спасать супругу и сына, но утонул. Его тело было обнаружено 17 июля.

В настоящее время восемь спасателей продолжают искать мать семейства. К операции привлечены две единицы техники и два плавсредства.

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