Елена Синица Штраф за безбилетный проезд в Перми увеличится с 16 июля Для владельцев безлимитных проездных новые штрафы начнут действовать осенью Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Перми увеличится с 16 июля. Об этом сообщается в социальных сетях гортранса.

С этой даты штраф за первое нарушение составит 2,5 тыс. руб., за повторное — 5 тыс. руб.





При этом для владельцев безлимитных проездных новые штрафы начнут действовать только осенью. Это объясняется тем, что порядок подтверждения их поездки будет разработан к сентябрю.





Законопроект о повышении штрафов за безбилетный проезд был поддержан Законодательным собранием Пермского края 23 июня. Против его принятия высказались депутаты от партий "Справедливая Россия" и КПРФ. Также не одобрили повышение штрафов и в Крайсовпрофе, назвав меру преждевременной.





В конце июня гортранс сообщал, что количество актов за это правонарушение возросло в 20 раз. В ведомстве отметили, что получение штрафа для безбилетников практически неизбежно.

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