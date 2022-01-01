Елена Синица
Штраф за безбилетный проезд в Перми увеличится с 16 июля
Для владельцев безлимитных проездных новые штрафы начнут действовать осенью
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Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Перми увеличится с 16 июля. Об этом сообщается в социальных сетях гортранса.
С этой даты штраф за первое нарушение составит 2,5 тыс. руб., за повторное — 5 тыс. руб.
При этом для владельцев безлимитных проездных новые штрафы начнут действовать только осенью. Это объясняется тем, что порядок подтверждения их поездки будет разработан к сентябрю.
Законопроект о повышении штрафов за безбилетный проезд был поддержан Законодательным собранием Пермского края 23 июня. Против его принятия высказались депутаты от партий "Справедливая Россия" и КПРФ. Также не одобрили повышение штрафов и в Крайсовпрофе, назвав меру преждевременной.
В конце июня гортранс сообщал, что количество актов за это правонарушение возросло в 20 раз. В ведомстве отметили, что получение штрафа для безбилетников практически неизбежно.
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