Елена Синица В Пермском крае доработали законопроект о штрафах за безбилетный проезд Для владельцев безлимитных проездных новые штрафы вступят в силу только в сентябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае вступление закона о штрафах за безбилетный проезд перенесли на сентябрь 2022 года. Такую поправку приняли на профильной рабочей группе по доработке законопроекта ко второму чтению. Об этом сообщается в телеграм-канале заксобрания.

Однако уточняется, что решение касается только владельцев безлимитных проездных. Это объясняется тем, что для них будет разработан порядок подтверждения поездки к сентябрю.





Кроме этого, принята поправка о смягчении наказания для тех, кто не приложил проездной к валидатору. При первом нарушении предусмотрено предупреждение, при повторном — штраф в размере 500 руб.





Законопроект рассмотрят во втором чтении на заседании краевого парламента в июне.





Напомним, штраф за безбилетный проезд предлагается увеличить с 500 до 2,5 тыс. руб. за первое нарушение и до 5 тыс. руб. за повторное.

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