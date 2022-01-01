Елена Синица
Законопроект о повышении штрафов за безбилетный проезд принят в первом чтении
Срок подачи поправок — 1 апреля 2022 года
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Сегодня, 17 марта, прошло пленарное заседание Законодательного собрания. На нём парламентарии приняли законопроект о повышении штрафов за безбилетный проезд в первом чтении.
Законопроектом предлагается повысить штраф с 500 до 2,5 тыс. руб. за первичное нарушение и с 1 тыс. до 5 тыс. руб. за повторное. При этом если пассажир не приложил транспортную карту к валидатору, то контролёр ограничится предупреждением или штрафом в размере 500 руб.
В пояснительной записке к законопроекту сообщалось, что сейчас доля безбилетников в общественном транспорте Перми составляет 20%.
В рамках обсуждения депутаты высказали мнение, что проблема безбилетников имеет место быть, но решать её нужно другими способами. Также депутаты предлагают ещё раз обсудить соразмерность штрафа и правонарушения.
Срок подачи поправок к законопроекту — 1 апреля 2022 года.
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