Елена Синица Законопроект о повышении штрафов за безбилетный проезд принят в первом чтении Срок подачи поправок — 1 апреля 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

Сегодня, 17 марта, прошло пленарное заседание Законодательного собрания. На нём парламентарии приняли законопроект о повышении штрафов за безбилетный проезд в первом чтении.

Законопроектом предлагается повысить штраф с 500 до 2,5 тыс. руб. за первичное нарушение и с 1 тыс. до 5 тыс. руб. за повторное. При этом если пассажир не приложил транспортную карту к валидатору, то контролёр ограничится предупреждением или штрафом в размере 500 руб.





В пояснительной записке к законопроекту сообщалось, что сейчас доля безбилетников в общественном транспорте Перми составляет 20%.





В рамках обсуждения депутаты высказали мнение, что проблема безбилетников имеет место быть, но решать её нужно другими способами. Также депутаты предлагают ещё раз обсудить соразмерность штрафа и правонарушения.





Срок подачи поправок к законопроекту — 1 апреля 2022 года.

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