Елена Синица Мотивация для «зайцев» Депутаты заксобрания приняли законопроект о повышении штрафов для безбилетников в первом чтении Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня на пленарном заседании заксобрание приняло в первом чтении повышение размера штрафов за безбилетный проезд. Часть депутатов считает, что проблема имеет место быть, но решать её надо другим способом. Некоторые также отмечают, что соразмерность штрафа и нарушения — вопрос, который стоит ещё обсудить.

Согласно законопроекту, штраф предлагается увеличить с 500 до 2,5 тыс. руб. за первичное нарушение и до 5 тыс. руб. за повторное. Владельцев безлимитных проездных за безбилетный проезд ждёт предупреждение или же штраф в размере 500 руб.





Сейчас бескондукторная система действует на 60% маршрутов. За полгода за безбилетный проезд оштрафованы около 1 тыс. человек. Еженедельно проводится более 2 тыс. проверок контролёрами (сейчас работает 71 человек). В планах городских властей увеличить число контролёров в два раза. В целом доля безбилетников составляет около 20%.





Как сообщил на заседании глава города Алексей Дёмкин, в январе законопроект был направлен главам муниципальных образований. По его словам, в целом, муниципалитеты его одобряют. Проект закона также поддерживает губернатор края Дмитрий Махонин, добавил Дёмкин.





Депутат Дмитрий Кожанов высказал мнение, что проблема безбилетников имеет место быть, но сам законопроект актуален в основном для регионального центра.





«В целом по региону проблемы несколько иные. К сожалению, в муниципалитетах сегодня не могут оплатить проезд бесконтактным способом, оплата производится непосредственно через кондуктора», — сказал Кожанов.





В связи с этим депутат предложил дифференцировать размер штрафов в зависимости от того, оборудован транспорт валидатором или нет.

Так как в Перми на бескондукторную систему переводится весь общественный транспорт, то дифференциация возможна, но для других территорий Пермского края, ответил Алексей Дёмкин.





«При этом я хотел бы попросить депутатов отнестись разумно и принять эту норму. Мы часто слышали, что может быть не время повышать эти штрафы, — сказал Алексей Дёмкин. — Но, коллеги, давайте понимать, что мы в этом случае будем продолжать стимулировать безбилетный проезд. Решая эту проблему, мы не тариф повышаем, не увеличиваем нагрузку на наших граждан и их кошельки. Мы стимулируем не нарушать правила проезда».





Фракция ЛДПР категорически против пятикратного повышения штрафа, сказал депутат Олег Постников.





«А если говорить в разрезе трёх лет, то оно 25-кратное. В случае принятия законопроекта, штрафы за безбилетный проезд у нас станут самыми высокими в России. Помимо этого, авторы проекта забывают, что он будет распространяться на жителей не только краевой столицы», — пояснил Постников.





Он также добавил, что в основе предложения была идея сделать штраф выше, чем стоимость проездного. Но при этом, по его словам, в большинстве муниципалитетов нет безлимитных проездных, а там, где есть, они стоят значительно меньше 2,5 тыс. руб.





«Это же можно сказать про штрафы и в разрезе установки валидаторов, которые вряд ли появятся где-то, кроме Перми, в ближайшее время», — отметил он.





Постников также сказал, что проблема безбилетного проезда актуальна для любого региона, любой страны. С его слов, по мировой практике, доля безбилетников может составлять от 15 до 50% при введённой бескондукторной системе проезда.





«Это не имущественная, а социальная проблема. Как известно, социальные проблемы решаются не репрессивными мерами, а повышением уровня жизни. Призываю отклонить законопроект, в том числе как не соответствующий экономической ситуации в стране в целом», — заключил Постников.





Этот законопроект — «следствие трёхлетнего снежного кома негатива и тех проблем, которые вызвала транспортная реформа», считает депутат от «Справедливой России» Вероника Куликова.





«В частности, провалена задача по повышению экономической эффективности отрасли, сокращению бюджетного финансирования. Оно, напомню, до реформы не превышало 1 млрд руб. в год, а сегодня разрыв в бюджете превышает 2 млрд руб., и уверена, что это не предел. Сегодня ситуация усугубляется абсолютно не своевременным и ошибочным переходом на бескондукторную систему», — сказала Куликова.





Кроме того, она добавила, что, по оценкам «отраслевиков» и перевозчиков, доля безбилетников сейчас гораздо выше 20%.





Причин для этого несколько, считает Куликова. В их числе высокая стоимость проезда, отказ систем оплаты, отсутствие контроля в виде кондукторов.





«При этом потери бюджета от «зайцев» даже с учётом предполагаемого роста штата контролёров уже сопоставима с расходами на кондукторов, а то и значительно больше будут», — пояснила депутат.





Помимо этого, она добавила, что в сложившейся ситуации нельзя забывать и про рабочие места, которые «всеми силами нужно сохранять». Департамент транспорта, вместо признания ошибок и их исправления административными решениями, продолжает «загонять ситуацию в тупик и решать проблемы за счёт увеличения нагрузки на людей», считает Вероника Куликова. По её мнению, штрафы ситуацию не спасут. Стоит серьёзно пересмотреть транспортную реформу в Перми, отмечает Куликова.





Депутат Юрий Борисовец сказал, что фракция «Единая Россия», безусловно, поддержит законопроект именно как идею.





«Мы считаем, что это справедливо по отношению ко всем участникам. Основная идея — чтобы все платили за проезд. Что касается величины штрафов, я считаю, к этому вопросу нужно подходить очень взвешенно. Это вопрос, который будет решаться между чтениями», — сказал Борисовец.





Депутат Анатолий Маховиков также считает, что соразмерность штрафа и нарушения ещё стоит обсудить.





В результате законопроект был поддержан в первом чтении. Срок подачи поправок — 1 апреля 2022 года.

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