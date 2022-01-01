Устроивший в университете стрельбу Тимур Бекмансуров останется в СИЗО до 20 августа Под стражей бывший студент ПГНИУ находится с сентября прошлого года Поделиться Твитнуть

Дзержинский райсуд Перми по ходатайству следствия продлил срок ареста Тимуру Бекмансурову до 20 августа. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе суда.

Тимур Бекмансуров обвиняется в убийстве шести человек и покушении на жизнь около 40 человек, в том числе сотрудника полиции Константина Калинина. Бекмансуров также обвиняется в умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом — речь идёт, в частности, о двух прострелянных автомобилях, а также собственности ПГНИУ.

Напомним, 20 сентября 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров пришёл в Пермский классический университет с ружьём и начал стрелять по всем, кто ему встретился на территории. В результате шесть человек погибли, более 40 пострадали.

При задержании сам Бекмансуров получил огнестрельные ранения груди, живота и конечностей. В больнице ему ампутировали ногу.

Младший лейтенант полиции Константин Калинин был награждён Орденом Мужества. Именно он задержал Тимура Бекмансурова. Старший лейтенант полиции Владимир Макаров был удостоен медали «За отличие в охране общественного порядка». Он организовал эвакуацию студентов и сотрудников с территории кампуса ПГНИУ.

В октябре 2021 года Дзержинский райсуд Перми вынес решение отправить Бекмансурова в СИЗО. Затем срок содержания под стражей продлевался несколько раз. Стрелок полностью признал свою вину.

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