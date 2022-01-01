Бывший депутат Госдумы Алексей Бурнашов предстанет перед судом Поделиться Твитнуть

Алексей Бурнашов

Константин Долгановский

Следственный комитет РФ по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении Алексея Бурнашова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 319 УК (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

«По уголовному делу проведены три судебные экспертизы, в качестве свидетелей допрошены более 20 человек, проведены осмотры места происшествия и записей камер видеонаблюдения», — сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого в октябре 2021 года, направляются в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 8 июля автомобиль Алексея Бурнашова был остановлен в центре Перми экипажем ДПС. В дежурную часть УМВД города позвонил очевидец и сообщил, что водитель, которым, как позже выяснилось, был Бурнашов, нарушает правила дорожного движения и создаёт опасные ситуации на проезжей части.

После остановки Бурнашов отказался проходить медицинское освидетельствование, нецензурно выражался и набросился с кулаками на полицейских. Это происшествие было заснято на видеокамеру. На депутата надели наручники и доставили в районный отдел полиции.

На Алексея Бурнашова было составлено три административных протокола. Дополнительно сотрудники полиции подали рапорт, в котором зафиксировано, что Бурнашов напал на них при исполнении служебных обязанностей. Рапорт был передан в следственный комитет, который провёл проверку по этому факту. В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю тогда отказались комментировать ситуацию.

Через неделю после инцидента комиссия Государственной думы по вопросам депутатской этики изучила видеоматериал в отношении Алексея Бурнашова и вынесла решение указать народному избраннику на недопустимость его поведения.

Комиссия предложила Бурнашову принести публичные извинения лицам, которым он адресовал некорректные оскорбительные выражения.

В конце августа депутат разместил на своей странице в Facebook пост с извинениями за инцидент в Перми 8 июля.

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