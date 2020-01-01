В отношении экс-депутата Госдумы Алексея Бурнашова возбуждено уголовное дело Он обвиняется в применении насилия к представителю власти Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Бурнашов

Константин Долгановский

В отношении бывшего депутата Государственной думы Алексея Бурнашова в СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело. Об этом сообщает портал «Новости Перми». «Новому компаньону» в ведомстве подтвердили эту информацию.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (Применение насилия к представителю власти). Наказание по данной статье — штраф до 200 тыс. руб, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, 8 июля автомобиль Алексея Бурнашова был остановлен в центре Перми экипажем ДПС. В дежурную часть УМВД города позвонил очевидец и сообщил, что водитель, которым, как позже выяснилось, был Бурнашов, нарушает правила дорожного движения и создаёт опасные ситуации на проезжей части.

После остановки Бурнашов отказался проходить медицинское освидетельствование, нецензурно выражался и набросился с кулаками на полицейских. Это происшествие было заснято на видеокамеру. На депутата надели наручники и доставили в районный отдел полиции.

На Алексея Бурнашова было составлено три административных протокола. Дополнительно сотрудники полиции подали рапорт, в котором зафиксировано, что Бурнашов напал на них при исполнении служебных обязанностей. Рапорт был передан в следственный комитет, который провёл проверку по этому факту. В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю тогда отказались комментировать ситуацию.

Через неделю после инцидента комиссия Государственной думы по вопросам депутатской этики изучила видеоматериал в отношении Алексея Бурнашова и вынесла решение указать народному избраннику на недопустимость его поведения.

Комиссия предложила Бурнашову принести публичные извинения лицам, которым он адресовал некорректные оскорбительные выражения.

В конце августа депутат разместил на своей странице в Facebook пост с извинениями за инцидент в Перми 8 июля.

«Я глубоко сожалею о произошедшей ситуации и хочу принести свои искренние извинения, в особенности сотрудникам ГИБДД и всем, кто стал невольным очевидцем произошедшего», — написал Бурнашов.





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