Елена Синица Краевой парламент поддержал поправки к краевому бюджету В 2022 году расходы краевой казны составят 205 млрд рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 17 марта, состоялось пленарное заседание Законодательного собрания. В частности, на нём парламентарии поддержали поправки к краевому бюджету на 2022—2024 годы.

Так, доходы краевой казны в 2022 году составят 180,6 млрд руб., расходы — 205 млрд руб. Таким образом, дефицит бюджета сложится в размере 24,5 млрд руб. В 2023 году доходы достигнут 193,9 млрд руб., расходы — 211,8 млрд руб. В 2024 году доходная часть бюджета составит 187,7 млрд руб., расходная — 193,2 млрд руб. Отметим, что размер госдолга на конец 2022 года должен составить 29,3 млрд руб., 2023-го — 48,5 млрд руб., 2024-го — 52,3 млрд руб.





Поправками также предлагается нарастить расходы на индексацию зарплат и пособий, дополнительно профинансировать программу догазификации, теплоснабжение, развитие территорий, борьбу с COVID-19 и др.





Законопроект также предлагает довести индексацию мер социальной поддержки населения и стипендий в 2022 году до уровня 5,8%, что предусмотрено федеральным законодательством. В этом году на эти цели планируется направить более 148 млн руб., в 2023 и 2024 годах — почти по 170 млн руб.





Помимо этого, ряд поправок предполагает дополнительное финансирование сферы культуры. Пермская художественная галерея получит из регионального бюджета субсидию в размере 6,2 млн руб. Средства пойдут на аренду помещения общей площадью 250 кв. м на заводе «Телта» (ул. Окулова, 80). Поясняется, что в арендованных помещениях планируется разместить научную библиотеку, архив и читальный зал.





Согласно поправкам, из регионального бюджета выделят 90,9 млн руб. на ремонт фасада и окон Пермского театра оперы и балета. Также в 2022 году планируется капитальный ремонт крыши театра. На эти цели предусмотрено 26,2 млн руб.





Кроме того, субсидию в размере 64,7 млн руб. получит Агентство новых технологий. Средства направят на организацию мероприятий, приуроченных к 300-летию Перми.





Также из краевого бюджета выделят 500 млн руб. для микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства. Таким образом планируется оказать дополнительную финансовую поддержку бизнесу.

Кроме этого, ещё 200 млн руб. выделят на компенсации в размере 50% от изменения процентной ставки по кредитам, взятым предпринимателями до 1 марта 2022 года.







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