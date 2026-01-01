Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Наше лето Афиша 13–19 июля Поделиться Твитнуть

По традиции, в день рождения Евгения Чичерина пермские музыканты и актёры поют его песни и читают стихи. В 17:00 — песни и пляски во дворике Коломбины (free donation) с участием актёра и шоумена Николая Нохрина и пермских поэтов. В 19:00 — большой концерт в атриуме. Участвуют: «Кот и совесть» — Лена Ипанова (оригинальный состав группы Жени Чичерина «Хмели-Сунели») и Вадим Вяткин; «Биарма», ВИА «Малюканты»: театр кукол «Туки-Луки» с программой «Станция Жизнь» по стихам Алексея Решетова, «Джамахирия», «ShmuckOFF бэнд».

Лауреат международных конкурсов, профессор Новосибирской государственной консерватории им. Глинки, ведущий органист Сибири Наталья Багинская исполнит произведения западноевропейской органной музыки от эпохи барокко до современности. Прозвучат сочинения Николя Лебега, Кристофа Муаро, Иоганна Себастьяна Баха, Маттиаса Веккмана, Сезара Франка, Эжена Жигу, Флора Пеетерса, Луи Вьерна, Эдварда Грига, Марко Энрико Босси, Анри Мюле, Лоренцо Бонольди.

Выставка создана детьми 7-10 лет под кураторством художницы из Уфы Адель Сулеймановой. Тему для этой выставки выбрали дети и подростки на проектных семинарах пространства «Тут» в начале года. Ребята хотят размышлять о безопасном, приватном пространстве для себя. За две недели дети превратили пространство «Тут» в гигантский мягкий лабиринт, где спрятали тайники со своими секретами. Каждый участник сам решал, каким именно секретом поделиться, и сам придумывал для него форму. В инсталляции-лабиринте можно бесконечно играть и прятаться, теряться в тупиках и искать шкатулки с детскими тайнами. Каждый зритель сможет прогуляться по нему, послушать рассказы детей с помощью наушников и поделиться своими секретами. Для создания лабиринта участники принесли домашний текстиль, с которыми связаны теплые воспоминания или истории. На выставке можно найти детское одеяло куратора, игровую палатку, советские ковры, подушки. Частью выставки стала документация лаборатории: сшитый тканевый дневник и большая карта «сокровищ» — детских тайников.

Пермский губернский оркестр под руководством дирижера Евгения Тверетинова выступит на сцене кинотеатра «Кристалл» с новой программой, посвященной мультфильмам, которые давно считают классикой. Концерт «Мультпанорама» (6+) создан для всей семьи и будет интересен как детям, так и взрослым. Прозвучат мелодии, знакомые нескольким поколениям, — от шедевров советской анимации до известных работ студии «Дисней»: саундтреки к мультфильмам «Аладдин» и «Холодное сердце», колыбельная медведицы из «Умки», песня «Кабы не было зимы» из «Зимы в Простоквашино», мелодии из мультфильма «Тайна Третьей планеты» и другие композиции.

Проект «Мама Люба» приглашает отметить экватор лета в крытом уютном дворике «ИльТЮЗиона» на гастрономическом вечере «Пермь купеческая». Пять курсов авторских блюд от Любови Шумковой и Станислава Лебедева в лучших традициях купеческого застолья: курники, настойки, самовар… Каждый курс — история, которую нам рассказывают его эстетика, вкус и аромат.

На фестиваль игристого во дворике ресторана Nolan виноторговые компании привезут больше 50 позиций с географией от России до Испании, Венгрии и, разумеется, Франции. Обещан камерный душевный вечер без толпы в сопровождении диджей-сета. В программе — безлимитная дегустация игристых вин.

О чём думает тот, кто потерял всё? Как прожить последнюю ночь, зная, что завтра ты простишься не только с троном, но и с семьей, с жизнью? Вместе с героем зрителям предстоит пройти через боль, отчаяние и мучительную рефлексию. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Ипатьевском доме в Екатеринбурге был расстрелян император Николай Второй, его жена, императрица Александра Федоровна, и пятеро детей. В ночь с 16 на 17 июля 2026 года Альберт Макаров сыграет спектакль о той странице прошлого, которую нельзя забыть.

Фестиваль народной красоты «Цветьё» проводится второй год подряд, это большой пленэр самобытных и профессиональных художников. Арт-резиденции и выставочные экспонаты расположатся в самых неожиданных местах «Хохловки». На точках с экспозициями в день фестиваля пройдут творческие встречи с художниками Константином Масленниковым, Викой Ушаковой, Женей Балдиной, Александрой Гутиной, Ириной Зобачевой, Ией Милашиной, Верой Колесниковой, Дашей Калиной, Ольгой Молчановой-Пермяковой, Яной Дорофеевой, Алисой Калипсо, Евгением Дёмшиным и другими.

В программе — много мастер-классов, фото в традиционных костюмах, поляна для свободного пленэра, мягкое пространство и чтение сказок для детей, песенные застолья и чаепития с фольклорными артистами, музыкально-художественный перформанс «По ту сторону дороженьки», «Чудской клад» — театрализованный квест по мотивам легенд о чуди и кладах пермского звериного стиля, большой и содержательный лекторий, кураторские экскурсии по выставкам «На ловца и зверь бежит», «Хлеб да соль», «Янидор — божий край», «Узорочье», «Море соли», «Всяк на свой манер». Весь день будет работать Торжок — выставка-продажа художественных работ, ярмарка ремесленных сувениров и еды.

Первый в истории краевой Экологический фестиваль — масштабный праздник для всех, кто любит уральскую природу. В программе: лекции и дискуссии с тревел-блогерами, художниками, представителями МЧС и Минприроды края: как развивать туризм и не вредить ландшафту; осознанные съёмки и рисование пейзажей, пожарная безопасность, экологическая ответственность бизнеса; йога с потрясающими видами; творческие мастер-классы для детей и взрослых; ярмарка изделий ручной работы и экопродукции; выступление музыкальной группы «Международный атлас облаков», массовая высадка спирей.

Три дня музыки, драйва и отдыха на природе под открытым небом. Днём — спортивные игры и мастер-классы, вечером — музыкальные выступления, ночью — песни у костра и жаркие дискотеки. Очень большая программа — более 30 музыкальных групп и солистов, в том числе: «Чиж и Co», «Мираж», «Мураками», якутский феномен Петр Погодаев, Sellout, «Чёрный вторник», «ПОТОМУЧТО», Арина Данилова, «Ягода» и многие другие. Среди прочих развлечений — рыцарский турнир, средневековая ярмарка и средневековая мастерская, полёты на воздушном шаре и многое другое. Организованы палаточный лагерь и кемпинг, на поле будут работать фуд-корт и ремесленная ярмарка, большая детская зона.

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