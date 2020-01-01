Елена Синица Агентство новых технологий получит из краевого бюджета субсидию на организацию мероприятий к юбилею Перми На эти цели предлагается выделить 64,7 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

АНО «Агентство новых технологий» получит из бюджета Пермского края 64,7 млн руб. для организации мероприятий, приуроченных к 300-летию Перми. Соответствующие поправки внесены в краевой бюджет 2022—2024 годов.

Так, в 2022 году организации предлагается выделить 33,3 млн руб., в 2023-м — 30,8 млн руб., в 2024-м — 631,1 тыс. руб.





Согласно финансово-экономическому обоснованию, в целом деятельность организации с учётом этой субсидии обойдётся в 90,3 млн руб.





При этом 41,2 млн руб. пойдёт на деятельность PR-блока, 30,8 млн руб. — на оплату работы сотрудников штата, 12,8 млн руб. — на блок «События».

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