Елена Синица
Пермская художественная галерея получит субсидию для временного размещения на «Телте»
Из краевого бюджета выделят 6,2 млн рублей
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Пермская художественная галерея получит из регионального бюджета субсидию в размере 6,1 млн руб. Средства пойдут на аренду помещения общей площадью 250 кв. м на заводе «Телта» (ул. Окулова, 80). Соответствующие поправки внесены в бюджет региона на 2022—2024 годы.
Поясняется, что в арендованных помещениях планируется разместить научную библиотеку, архив и читальный зал.
В 2022 году галерее выделят 3,8 млн руб., в 2023-м — 2,4 млн руб.
Напомним, ранее сообщалось, что краевой минкульт подписал распоряжение о выделении в 2022 году Пермской государственной художественной галерее субсидии в размере 22 млн руб. на аренду помещения на ул. Окулова, 75, в бывшем здании АО «Телта», для организации хранения, демонстрации и реставрации произведений искусства из запасников галереи.
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