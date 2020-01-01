Елена Синица Пермская художественная галерея получит субсидию для временного размещения на «Телте» Из краевого бюджета выделят 6,2 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Завод «Телта»

Константин Долгановский

Пермская художественная галерея получит из регионального бюджета субсидию в размере 6,1 млн руб. Средства пойдут на аренду помещения общей площадью 250 кв. м на заводе «Телта» (ул. Окулова, 80). Соответствующие поправки внесены в бюджет региона на 2022—2024 годы.

Поясняется, что в арендованных помещениях планируется разместить научную библиотеку, архив и читальный зал.





В 2022 году галерее выделят 3,8 млн руб., в 2023-м — 2,4 млн руб.





Напомним, ранее сообщалось, что краевой минкульт подписал распоряжение о выделении в 2022 году Пермской государственной художественной галерее субсидии в размере 22 млн руб. на аренду помещения на ул. Окулова, 75, в бывшем здании АО «Телта», для организации хранения, демонстрации и реставрации произведений искусства из запасников галереи.

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