Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Запасники Пермской галереи переедут на «Телту» к 1 марта Аренда и переезд будут стоить 22 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Завод «Телта»

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», 30 декабря краевой минкульт подписал распоряжение о выделении в 2022 году Пермской государственной художественной галерее субсидии в размере 22 млн руб. на аренду помещения на ул. Окулова, 75, в бывшем здании АО «Телта», для организации хранения, демонстрации и реставрации произведений искусства из запасников галереи.

Определён срок переезда — до 1 марта. В ближайшее время должны пройти конкурсные процедуры для определения подрядчика — транспортной компании.

Ранее планировалось, что переезд произойдёт ещё в 2021 году. Это связано с намерением Пермской епархии РПЦ начать богослужения в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора, не дожидаясь строительства нового здания галереи. Позже стали известны подробности: для богослужения откроют два небольших зала с левой стороны от фасада, изолированные от музейной экспозиции, с отдельным входом.

Первую службу в этом помещении планируется провести на Пасху, 24 апреля 2022 года. С полным освоением собора представители церкви готовы ждать до завершения строительства нового музейного здания.

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