Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская епархия готова ждать строительства нового здания Пермской галереи В ближайшие два месяца из хранилищ музея вывезут экспонаты, нуждающиеся в реставрации Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Руководству Пермского края и Пермской епархии Русской православной церкви удалось достичь принципиальной договорённости о приемлемом для обеих сторон порядке фактической передачи здания Спасо-Преображенского кафедрального собора в полное распоряжение церкви.

В ходе визита в Пермь 9 декабря представителей правительства Российской Федерации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным состоялась короткая неформальная встреча министра культуры Ольги Любимовой, митрополита Пермского и Соликамского Мефодия и директора Пермской государственной художественной галереи Юлии Тавризян, во время которой представители церкви выразили готовность содействовать сохранности музейных экспонатов и ожидать полного освобождения собора от музейной экспозиции, офисов и хранилищ после завершения строительства нового здания художественной галереи на Заводе Шпагина.

Эту готовность митрополит Мефодий подтвердил позже во время экскурсии по галерее делегации во главе с Михаилом Мишустиным.

Юлия Тавризян, директор Пермской государственной художественной галереи:

– Мы в ближайшие два месяца вывозим из хранилищ экспонаты, нуждающиеся в реставрации, в новое помещение на ул. Окулова, 75. Среди них будут и экспонаты из временного помещения для богослужений – это два зала хранения, которые мы передаём церкви. После этого мы готовимся к тому, чтобы отметить 100-летие галереи осенью 2022 года, а после столетия начинаем процесс подготовки экспонатов к переезду. Ну, в зависимости от финансирования и от того, насколько будет готово строящееся здание. Только после того, как в новом здании будет создан «музейный контур» – специальный климат и другие условия для сохранности экспонатов, мы начнём переезд.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.