Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская галерея переедет в бывшие помещения завода «Телта» Перевезут только фонды, экспозиции пока останутся на прежнем месте Поделиться Поделиться Твитнуть

Ул. Окулова, 75.

Здесь разместятся фонды ПГХГ

Юлия Баталина

С 1 ноября начнётся переезд Пермской государственной художественной галереи в бывшие помещения завода «Телта» по адресу ул. Окулова, 75. Об этом «Новому компаньону» сообщил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

Площадь новых помещений — 1400 квадратных метров.

Переезд коснётся только фондов галереи (это 2,5 тыс. единиц хранения), экспозиции ПГХГ до окончания строительства нового здания музея останутся на прежнем месте — в стенах Спасо-Преображенского собора.

Средства на переезд, аренду и оборудование площадей выделят из краевого бюджета. Общая сумма составит 22 млн руб.

Ул. Окулова, 75

Как отметил Вячеслав Торчинский, новые помещения значительно больше тех, которыми сейчас для хранения фондов располагает художественная галерея. Дополнительные площади будут использованы под реставрационные мастерские, а также позволят открыть фонды для экспонирования.

Кроме того, по словам министра, сотрудники галереи смогут отработать технологии переезда. Они достаточно сложные: потребуется особая упаковка экспонатов, транспорт и пр.

Переезд должен завершиться в сжатые сроки — до 1 января 2022 года.

Напомним, 11 октября на встрече губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко было заявлено о необходимости организовать пространство для временного размещения Пермской государственной художественной галереи.

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