Елена Синица Из краевого бюджета дополнительно выделят 500 млн руб. для микрозаймов субъектам МСП Поправки рассмотрят 17 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Екатерина Тхор

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Ко второму чтению в проект бюджета Пермского края вновь внесут поправки. Об этом сообщила министр финансов Екатерина Тхор на заседании комитета заксобрания по развитию инфраструктуры 15 марта.

В краевом бюджете предложат предусмотреть 500 млн руб. для микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства. Таким образом планируется оказать дополнительную финансовую поддержку бизнесу.

Кроме этого, ещё 200 млн руб. выделят на компенсации в размере 50% от изменения процентной ставки по кредитам, взятым предпринимателями до 1 марта 2022 года.

Поправки депутаты рассмотрят на пленарном заседании 17 марта.

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