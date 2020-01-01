Елена Синица Ремонт фасада и окон пермского оперного театра обойдётся в 90,9 млн рублей Ещё 26,2 млн рублей потратят на капремонт крыши Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На ремонт фасада и окон Пермского театра оперы и балета из регионального бюджета выделят 90,9 млн руб. Соответствующие поправки внесены в краевой бюджет на 2022—2024 годы.

Помимо этого, сообщается, что в 2022 году планируется капитальный ремонт крыши театра. На эти цели предусмотрено 26,2 млн руб.





Напомним, ранее сообщалось, что Агентство новых технологий получит из краевого бюджета субсидию на организацию мероприятий к юбилею Перми. Её размер составит 64,7 млн руб.





Также 6,2 млн руб. выделят Пермской художественной галерее для аренды помещений на заводе «Телта».

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