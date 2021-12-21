Прокуратура Пермского края требует взыскать с РЖД 400 млн рублей по делу о покупке Товарного двора Надзорный орган настаивает на признании недействительной сделки по выкупу в краевую собственность территории около Перми II Поделиться Поделиться Твитнуть

Товарный двор

Константин Долгановский

В Арбитражном суде Пермского края 18 января продолжилось рассмотрение заявления прокуратуры региона о признании недействительной продажи Товарного двора — в 2018 году краевые власти купили у РЖД 18 объектов недвижимости в районе ж/д вокзала Пермь II за 798 млн руб.

В ходе судебного заседания прокуратура уточнила исковые требования. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», в новой редакции заявления надзорный орган требует вернуть в бюджет только 400 млн руб. — цифра сложилась из разницы между ценой сделки и стоимостью активов, в которую их оценили специалисты. Исковые требования были изменены, так как вернуть имущество «в натуре» уже нельзя: сооружения демонтированы.

В судебном заседании объявлен перерыв до 15 февраля. За это время суд намерен провести экспертную оценку стоимости аренды Товарного двора.

Напомним, на месте бывшего Товарного двора, принадлежавшего «Российским железным дорогам», власти хотят построить новую магистраль, соединяющую центр города с ул. Стахановской, транспортно-пересадочный узел (ТПУ) и деловой квартал «Пермь-Сити».

Ещё летом 2020 года краевая прокуратура потребовала признать сделку по покупке имущества недействительной, считая стоимость завышенной и полагая, что земельный участок, на котором планируется строительство ТПУ, можно было просто изъять.

Тогда Арбитражный суд Пермского края в иске прокуратуре отказал. Позднее такое же постановление вынесла апелляционная инстанция.

Однако 26 октября 2021 года Арбитражный суд Уральского округа отменил решения обеих инстанций. «Судами не приведено правового обоснования своих выводов о возможности определения стоимости права аренды земельных участков, предоставленных продавцу объектов недвижимости под полосу отвода железных дорог, с учётом планируемых в будущем целей использования земельных участков, в том числе под коммерческую недвижимость», — сказано в постановлении.

Кроме того, указано, что суды не учли отчёты, выполненные в 2018 году предпринимателем Альмишевой по заказу управления Росимущества, согласно которым цена права аренды на земельные участки составила 387,6 млн руб.

Также Арбитражный суд Уральского округа обратил внимание, что стороной договора и лицом, к которому перешло право аренды земельных участков, является КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта». При этом судами не исследован вопрос о том, входит ли в полномочия учреждения кроме строительства дороги освоение всей площади земельных участков, в том числе планируемое строительство ТПУ и объектов коммерческой недвижимости.

В итоге дело вернулось на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края. Первое заседание состоялось 21 декабря 2021 года.





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