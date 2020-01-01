Дело о покупке Товарного двора снова поступило в пермский арбитраж Дата заседания пока не назначена Поделиться Поделиться Твитнуть

Товарный двор

Константин Долгановский

В картотеке Арбитражного суда Пермского края зарегистрирован иск краевой прокуратуры о признании недействительной сделки по выкупу правительством региона у ОАО «РЖД» недвижимого имущества на месте бывшего Товарного двора за 798 млн руб. На данном участке власти хотят построить новую магистраль, соединяющую центр города с улицей Стахановской, транспортно-пересадочный узел и деловой квартал «Пермь-Сити». Дело вернулось в Пермь после решения Арбитражного суда Уральского округа.

Напомним, летом 2020 года краевая прокуратура потребовала признать сделку 2018 года о покупке имущества Товарного двора недействительной, считая стоимость завышенной. Кроме того, по мнению надзорного ведомства, земельный участок, на котором планируется строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ), можно было изъять.

Арбитражный суд Пермского края прокуратуре отказал. Позднее такое же постановление вынесла апелляционная инстанция.

Однако 26 октября Арбитражный суд Уральского округа отменил решения обеих инстанций.

«Судами не приведено правового обоснования своих выводов о возможности определения стоимости права аренды земельных участков, предоставленных продавцу объектов недвижимости под полосу отвода железных дорог, с учётом планируемых в будущем целей использования земельных участков, в том числе под коммерческую недвижимость», — сказано в постановлении.

Кроме того, указано, что суды не учли отчёты, выполненные в 2018 году предпринимателем Альмишевой по заказу управления Росимущества, согласно которым цена права аренды на земельные участки составила 387,6 млн руб.

Также Арбитражный суд Уральского округа обратил внимание, что стороной договора и лицом, к которому перешло право аренды земельных участков, является КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта». При этом судами не исследован вопрос о том, входит ли в полномочия учреждения, кроме строительства дороги, освоение всей площади земельных участков, в том числе планируемое строительство ТПУ и объектов коммерческой недвижимости.

На основании вышеизложенного кассационная инстанция постановила направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.