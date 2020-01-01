Елена Лодыгинажурналист
Краевой арбитражный суд признал сделку по продаже Товарного двора за 798 млн руб. законной
Судебный процесс длился несколько месяцев
Арбитражный суд Пермского края отказал краевой прокуратуре и не признал незаконной сделку по продаже имущества Товарного двора в 2018 году краевым властям. Ответчиками в суде выступили продавец (ОАО «РЖД») и покупатель (КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края»).
Прокуратура Пермского края обратилась в суд в июне 2020 года. Надзорное ведомство потребовало в суде признать сделку по продаже имущества недействительной, так как земельный участок, на котором планируется строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ), можно было изъять. Кроме того, стоимость, по которой было выкуплено имущество (798 млн руб.), завышена. 27 марта 2014 года АО «РВ-Пермь» уже пыталось реализовать это же имущество всего за 300 млн руб., впоследствии продавало с торгов за 375 млн руб.
В конце ноября 2020 года судом было принято решение о проведении судебной экспертизы имущества Товарного двора. Об этом ходатайствовало РЖД. Оценкой занимался эксперт Института проблем предпринимательства Рубен Аязян, который оценил Товарный двор в 818 млн руб. Кадастровая стоимость по состоянию на 5 марта 2021 года составила около 1 млрд руб.
Прокуратура, не согласная с экспертным заключением, вышла в суд с ходатайством о привлечении эксперта к участию в судебном процессе. В среду, 14 апреля, Рубен Аязян по видеосвязи ответил на вопросы прокуратуры. Представителей истца интересовало, как эксперт оценивал стоимость имущества: как всю территорию, включённую в состав ТПУ, или как одну её часть — 0,3 га из 13 га выкупленных.
Эксперт пояснил, что ТПУ — это многофункциональный комплекс, состоящий из различных объектов недвижимости, в состав которого входят бизнес-центры и иные объекты инфраструктуры. При проведении экспертизы он основывался на нескольких документах, в том числе Градостроительном кодексе РФ, Своде правил проектирования ТПУ, которые утверждены в 2018 году. Также Рубен Аязян пояснил, что при анализе стоимости данного земельного участка руководствовался прежде всего перспективами его дальнейшего использования.
«Я не проводил обследование существующих на территории Товарного двора зданий и сооружений. Я видел договор купли-продажи, где есть акт осмотра и прописано состояние зданий и сооружений. Они ветхие, и устарели не только морально, но и физически. Кроме того, разбросаны по территории, доля их мала, они не являются объектами. Они разрушены, и их восстановление экономически нецелесообразно», — заявил эксперт.
Как пояснили в Управлении автомобильных дорог и транспорта Пермского края, все договоры по покупке Товарного двора заключались в соответствии с п. 31 ч.1 44-ФЗ, который предусматривает покупку объектов недвижимости в рамках инвестиционной деятельности. Необходимые средства в сумме 800 млн руб. были заложены в бюджете Пермского края, объекты внесены в перечень объектов капитального строительства и в адресную инвестиционную программу.
Отметим, Товарный двор приобретался краевыми властями в 2018 году с целью дальнейшего его развития. В частности, здесь предполагается строительство нового транспортно-пересадочного узла и делового квартала «Пермь-сити», на территории которого запланировано строительство трёх высотных зданий, а также концертно-спортивного комплекса на 10,5 тыс. мест. Также часть территории планируется отдать под строительство новой дороги под Транссибирской железнодорожной магистралью.
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