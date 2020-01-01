Елена Лодыгина журналист Краевой арбитражный суд признал сделку по продаже Товарного двора за 798 млн руб. законной Судебный процесс длился несколько месяцев Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект застройки территории Товарного двора

Арбитражный суд Пермского края отказал краевой прокуратуре и не признал незаконной сделку по продаже имущества Товарного двора в 2018 году краевым властям. Ответчиками в суде выступили продавец (ОАО «РЖД») и покупатель (КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края»).

Прокуратура Пермского края обратилась в суд в июне 2020 года. Надзорное ведомство потребовало в суде признать сделку по продаже имущества недействительной, так как земельный участок, на котором планируется строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ), можно было изъять. Кроме того, стоимость, по которой было выкуплено имущество (798 млн руб.), завышена. 27 марта 2014 года АО «РВ-Пермь» уже пыталось реализовать это же имущество всего за 300 млн руб., впоследствии продавало с торгов за 375 млн руб.

В конце ноября 2020 года судом было принято решение о проведении судебной экспертизы имущества Товарного двора. Об этом ходатайствовало РЖД. Оценкой занимался эксперт Института проблем предпринимательства Рубен Аязян, который оценил Товарный двор в 818 млн руб. Кадастровая стоимость по состоянию на 5 марта 2021 года составила около 1 млрд руб.

Прокуратура, не согласная с экспертным заключением, вышла в суд с ходатайством о привлечении эксперта к участию в судебном процессе. В среду, 14 апреля, Рубен Аязян по видеосвязи ответил на вопросы прокуратуры. Представителей истца интересовало, как эксперт оценивал стоимость имущества: как всю территорию, включённую в состав ТПУ, или как одну её часть — 0,3 га из 13 га выкупленных.

Внешний вид проектируемого комплекса

пресс-служба правительства Пермского края





Эксперт пояснил, что ТПУ — это многофункциональный комплекс, состоящий из различных объектов недвижимости, в состав которого входят бизнес-центры и иные объекты инфраструктуры. При проведении экспертизы он основывался на нескольких документах, в том числе Градостроительном кодексе РФ, Своде правил проектирования ТПУ, которые утверждены в 2018 году. Также Рубен Аязян пояснил, что при анализе стоимости данного земельного участка руководствовался прежде всего перспективами его дальнейшего использования.

«Я не проводил обследование существующих на территории Товарного двора зданий и сооружений. Я видел договор купли-продажи, где есть акт осмотра и прописано состояние зданий и сооружений. Они ветхие, и устарели не только морально, но и физически. Кроме того, разбросаны по территории, доля их мала, они не являются объектами. Они разрушены, и их восстановление экономически нецелесообразно», — заявил эксперт.

Как пояснили в Управлении автомобильных дорог и транспорта Пермского края, все договоры по покупке Товарного двора заключались в соответствии с п. 31 ч.1 44-ФЗ, который предусматривает покупку объектов недвижимости в рамках инвестиционной деятельности. Необходимые средства в сумме 800 млн руб. были заложены в бюджете Пермского края, объекты внесены в перечень объектов капитального строительства и в адресную инвестиционную программу.

Отметим, Товарный двор приобретался краевыми властями в 2018 году с целью дальнейшего его развития. В частности, здесь предполагается строительство нового транспортно-пересадочного узла и делового квартала «Пермь-сити», на территории которого запланировано строительство трёх высотных зданий, а также концертно-спортивного комплекса на 10,5 тыс. мест. Также часть территории планируется отдать под строительство новой дороги под Транссибирской железнодорожной магистралью.

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