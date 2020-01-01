Елена Лодыгина журналист Эксперт из Санкт-Петербурга оценил имущество Товарного двора в 818 млн руб. Прокуратура ходатайствовала о вызове эксперта в суд Поделиться Поделиться Твитнуть

Внешний вид проектируемого комплекса

пресс-служба правительства Пермского края

В Арбитражном суде Пермского края в четверг, 11 марта, состоялось очередное заседание по иску краевой прокуратуры к ОАО «РЖД» и КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края».

В нынешнем заседании основным предметом спора стало ходатайство краевой прокуратуры о вызове в суд эксперта Института проблем предпринимательства Рубена Аязяна, который занимался оценкой стоимости имущества Товарного двора.

Решение о проведении судебной экспертизы было принято в конце ноября 2020 года. Об этом ходатайствовало ОАО «РЖД». Прокуратура выступила против, настаивая на том, что такая оценка имущества со стороны РЖД уже проводилась.

Напомним, РЖД оценил имущество Товарного двора в 808 млн руб., а объекты были проданы КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» за 798 млн руб. Но прокуратура Пермского края посчитала эту стоимость завышенной, так как 27 марта 2014 года это же самое имущество АО «РВ-Пермь» уже пыталось реализовать сначала за 300 млн руб., а потом за 375 млн руб.

ОАО «РЖД» в свою очередь доказывало, что инвестиционная стоимость земельного участка оценивается в гораздо большую стоимость — 3,903 млрд руб.

По новой экспертизе Института проблем предпринимательства, стоимость имущества Товарного двора оценена в 818 млн руб. Это только стоимость одного земельного участка, уточнили в суде. Кадастровая стоимость по состоянию на 5 марта 2021 года составила около 1 млрд руб.

Прокуратура, не согласная с такой оценкой имущества, вышла с устным ходатайством о вызове эксперта в суд. В частности, прокуратура считает, что выводы в экспертном заключении содержат противоречия в части анализа наиболее эффективного использования земельного участка. Возникли вопросы и по аналогичным сделкам, которые изучил эксперт. Также истец хочет выяснить, на основании какого документа оценщик при определении рыночной цены отдельно учитывал стоимость НДС.

Ответчик пояснил, что данная сделка была проведена с НДС, так как проводилась в форме договора о продаже права аренды. Кроме того, ответчики уже изучили аналогичные сделки на рынке, совершённые в период с 2015 по 2018 год, которые, на их взгляд, являются наиболее прозрачными и не требуют отдельных пояснений. И они не идут вразрез с данными, представленными Институтом проблем предпринимательства. В заключение ответчики сказали, что не возражают против вызова эксперта в суд и готовы подготовить собственные вопросы к эксперту.

В Пермской торгово-промышленной палате особой необходимости в вызове эксперта в суд не увидели и оставили этот вопрос на усмотрение суда, в связи с чем судья Юлия Батракова удовлетворила ходатайство прокуратуры. Следующее заседание ещё не назначено.

Напомним, иск краевой прокуратуры поступил в производство Арбитражного суда Пермского края в июне 2020 года. В своём иске прокуратура настаивает на признании недействительной сделки по продаже имущества Товарного двора Управлению дорог и транспорта Пермского края, так как стоимость имущества была завышена. Земельные участки можно было изъять. Представитель ОАО «РЖД» в отзыве на иск прокуратуры, заявил о том, что сроки исковой давности заявителем пропущены. Кроме того, при процедуре изъятия земельных участков, на которой настаивала прокуратура, ответчик имел право заявить об упущенной выгоде.

Отметим, Товарный двор приобретался с целью дальнейшего его развития. В частности, здесь предполагается строительство нового транспортно-пересадочного узла и делового квартала «Пермь-сити», на территории которого запланировано строительство трёх высотных зданий, а также концертно-спортивного комплекса на 10,5 тыс. мест. Часть территории планировалось отдать под строительство новой дороги под Транссибирской железнодорожной магистралью.

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