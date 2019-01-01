Елена Лодыгина журналист Страсти по «Пермь-сити» В ходе суда о покупке Товарного двора прокуратура настаивает на завышенной стоимости проданного имущества Поделиться Поделиться Твитнуть

Внешний вид проектируемого комплекса

В четверг, 24 сентября, в Арбитражном суде Пермского края состоялось очередное заседание по иску прокуратуры к ОАО «РЖД». Надзорный орган требует признать незаконной сделку по покупке территории Товарного двора (промтерритория вдоль Транссибирской магистрали в районе пересечения с ул. Локомотивная).

Представитель ОАО «РЖД» в отзыве на иск прокуратуры, заявил о том, что сроки исковой давности заявителем пропущены. Кроме того, при процедуре изъятия земельных участков, на которой настаивала прокуратура, ответчик имел право заявить об упущенной выгоде.

Вторым ответчиком по иску выступает КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края», которое в данной сделке выступил покупаталем. Третьими сторонами проходят ТУ Росимущества, краевое минимущества, «Управление капитального строительства Пермского края», союз «Пермская торгово-промышленная палата», Законодательное собрание Пермского края и др.

В начале заседания прокуратура обратилась с ходатайством о приобщении к материалам дела еще нескольких документов: аукционной документации, когда объекты Товарного двора пытались продать через торги за 375 млн руб., но желающих приобрести участки не нашлось.

Ещё один документ — договор купли-продажи между АО «РВ-Пермь и «РЖД» от 27 марта 2014 года на имущество Товарного двора на 300 млн руб. Имущество так и не было продано, так как договор не был зарегистрирован. Оба документа, по словам представителя прокуратуры, свидетельствуют о том, что в 2018 году объекты все же были проданы по завышенной стоимости.

Прокуратура внесла на рассмотрение суда документ об оценке имущества Товарного двора, которая проводилась «РЖД», где стоимость объектов выросла до 808 млн руб. Объект в итоге был продан за 798 млн руб.

Как пояснил представитель прокуратуры, при проведении оценки «РЖД» добавила оценщикам задание — они должны были учесть ряд допущений и ограничение на использование земельного участка и расположенных на нём объектов. В итоге, оценка была проведена таким образом, что земельные участки якобы полностью готовы для строительства концертно-спортивного комплекса и других объектов, поэтому их стоимость подорожала.

«В данном случае получается удивительная ситуация: с допущениями цена имущества составляет 808 млн руб., без допущений — 798 млн руб.», — пояснили в прокуратуре.

«РЖД» в свою очередь ходатайствовала о приобщении к делу экспертного заключения «саморегулируемой организации Москвы» на отчёт индивидуального предпринимателя Ольги Альмишевой.

Также они попросили приобщить к материалам дела отчет межрегионального экспертного центра об инвестиционной стоимости земельного участка, которая в итоге составила 3,903 млрд руб. Ещё один документ, подготовленный Уральским государственным юридическим университетом, касался того, могло ли правительство Пермского края реализовать процедуру передачи имущества пуём изъятия земельного участка. Эксперты заявили: процедура изъятия земельного участка носит исключительный характер.

Однако основные доводы представитель «РЖД» изложил в отзыве на исковое заявление. По его мнению, в случае признания сделки недействительной будет нарушена ст. 167 ГК РФ, которая в данном случае декларирует полный возврат каждой из сторон всего полученного по сделке. И имущество Товарного двора придется вернуть в федеральную собственность.

Кроме того, исковое заявление в части того, что имела ли «РЖД» право продавать право на земельный участок, тоже оказалось несостоятельным, так как в данном случае новому собственнику переходит право на земельный участок. В доводах прокуратуры о завышенной стоимости имущества ответчик усмотрел сразу два недочета. Первый касается заключения «Пермской торгово-промышленной палаты». Как выяснилось, прокуратура основывается на другом документе этой же организации, которое не содержит данной стоимости и не может быть в основе иска. Второй содержится в экспертном заключении Ольги Альмишевой, так как в нем нет подписи эксперта.

«Изъятие — это исключительный способ приобретения участка. И никаких оснований для таких действий не было, а было подписано соглашение о сотрудничестве. Для чего изымать, если стороны не возражают против этого? Процедура есть, но она не исключительная, не обязательная. И то, что стороны заключили сделку купли-продажи, она законна. Если бы было изъятие, мы бы не подарили этот земельный участок, и земельный кодекс говорит о том, что мы тогда вправе взыскать упущенную выгоду. Выгодно ли было Пермскому краю в данном случае проводить процедуру изъятия? Мы полагаем, что оспариваемый договор не нарушает публичные интересы Пермского края», — заявил представитель «РЖД» в суде.

Напомним, иск краевой прокуратуры поступил в производство Арбитражного суда в июне 2020 года. В своем иске прокуратура настаивает на признании недействительной сделки по продаже имущества Товарного двора «Управлению дорог и транспорта Пермского края», так как стоимость имущества была завышена. Земельные участки можно было изъять.

Отметим, Товарный двор приобретался с целью дальнейшего его развития. В частности, здесь предполагается строительство нового транспортно-пересадочного узла и делового квартала «Пермь-сити», на территории которого запланировано строительства трёх высотных зданий, а также концертно-спортивного комплекса на 10,5 тыс. мест.

Также часть территории планировалось отдать под строительство новой дороги под Транссибирской железнодорожной магистралью.

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