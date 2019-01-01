Краевые власти планируют заменить тоннель эстакадой при пересечении Транссиба у пл. Гайдара Поделиться Поделиться Твитнуть

Власти Пермского края рассматривают возможность отказаться от строительства дополнительного тоннеля под Транссибирской железнодорожной магистралью в районе пл. Гайдара.

Напомним, именно такой вариант был приоритетным при проектировании реконструкции ул. Строителей.

Теперь же, как сообщает пресс-служба краевой администрации, рассматривается вариант замены тоннеля на эстакаду.

По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, вариант с тоннелем минимум на год перекроет движение по ул. Локомотивной и потребует существенного финансирования. По предварительным расчётам, стоимость строительства тоннеля составляет 1,8 млрд руб.

«Также дорогостоящим станет его обслуживание: гидроизоляция, дренаж-отвод, вентиляция. Это более 8 млн руб. в год», — цитирует министра пресс-служба краевой администрации.

Строительство эстакады оценивается в 1 млрд руб., плюс ежегодное обслуживание в 5,8 млн руб.

В качестве альтернативы помимо эстакады рассматривается вариант строительства путепровода на подпорных стенках.

Теперь проектировщикам предстоит визуализировать все возможные варианты.

Реконструкция ул. Строителей началась в прошлом году, полностью все работы должны быть завершены в 2027 году. В итоге вместо второстепенной «вспомогательной» улицы она должна стать одной из главных городских магистралей.

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