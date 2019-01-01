Елена Лодыгина журналист ООО «ПермПроектИзыскания» отозвало жалобу на проектирование концертно-спортивного комплекса в Перми Контракт будет заключён с ООО «Гипрогор Проект» Поделиться Поделиться Твитнуть

Внешний вид проектируемого комплекса

Краевое минзакупок заключит контракт на строительство концертно-спортивного комплекса с ООО «Гипрогор Проект», так как ООО «ПермПроектИзыскания» 9 сентября отозвало жалобу, которую ранее направило в Пермское УФАС. В связи с чем надзорное ведомство отменило заседание по рассмотрению жалобы, которое было назначено на 10 сентября.

Напомним, конкурс на разработку концертно-спортивного комплекса в Дзержинском районе Перми был объявлен 21 августа. Начальная максимальная цена контракта составила 93,2 млн руб. В начале сентября конкурсная комиссия опубликовала итоговый протокол рассмотрения поступивших заявок. По итогам конкурса контракт планировалось заключить с ООО «Гипрогор Проект», но процедура заключения контракта была приостановлена Пермским УФАС после поступления жалобы от ООО «ПермПроектИзыскания».

В своём обращении в надзорное ведомство компания указывала на девять нарушений, обнаруженных в конкурсной документации. В частности, заказчик в описании объекта закупки прописал технические требования к жёсткому диску, который не является объектом закупки, и тем самым ограничил число участников. Также компания посчитала избыточными требования СанПиН.

Концертно-спортивный комплекс должен появиться в районе ДКЖ, на территории будущего «Пермь-сити» (запланировано размещение на месте нынешнего «Товарного двора»).

Площадь арены должна составить 30 тыс. кв. м. Вместимость объекта — 10,5 тыс. мест, высота —пять этажей. Главная крытая ледовая арена должна иметь размеры 36 х 66 м. Подрядчику также необходимо запроектировать многоуровневый наземный паркинг и благоустройство территории.

Ранее было объявлено, что все затраты на объект из всех источников могут обойтись в 6,7 млрд руб. За пример комплекса взят аналогичный объект в Новосибирске, строительство которого обошлась в ту же сумму.

Сроки строительства объекта — 2022–2024 годы.

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