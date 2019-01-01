Елена Лодыгинажурналист
Разработкой проекта спорткомплекса на ДКЖ займётся компания, претендовавшая на строительство аквапарка
Но заключение контракта приостановило Пермское УФАС
Минзакупок Пермского края подвело итоги открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство концертно-спортивного комплекса в Дзержинском районе Перми.
По результатам рассмотрения первых частей заявок, поступивших от двух компаний, контракт планировалось заключить со столичным ООО «Гипрогор Проект», которое ранее выиграло аукцион на строительство аквапарка в Перми.
Однако контракт с ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» на строительство аквапарка за 175,8 млн руб. в мае 2020 года был расторгнут по соглашению сторон.
Новый контракт на разработку проекта концертно-спортивного комплекса будет заключён с ООО «Гипрогор Проект» на сумму 93,2 млн руб. Однако процедура заключения контракта была приостановлена в связи с тем, что в Пермское УФАС поступила жалоба на данный конкурс.
Напомним, концертно-спортивный комплекс должен появиться в районе ДКЖ, на территории будущего «Пермь-сити» (запланировано размещение на месте нынешнего «Товарного двора»).
Площадь арены должна составить 30 тыс. кв. м. Вместимость объекта — 10,5 тыс. мест, высота —пять этажей. Главная крытая ледовая арена должна иметь размеры 36 х 66 м. Подрядчику также необходимо запроектировать многоуровневый наземный паркинг и благоустройство территории.
Ранее было объявлено, что все затраты на объект из всех источников могут обойтись в 6,7 млрд руб. За пример комплекса взят аналогичный объект в Новосибирске, строительство которого обошлась в ту же сумму.
Сроки строительства объекта — 2022–2024 годы.
Отметим, ООО «Гипрогор Проект» зарегистрировано в Москве в 2005 году. В портфеле компании насчитывается 24 контракта на 591 млн руб. Основными заказчиками являются ГУП «Московский метрополитен» (три контракта на 136 млн руб.) и МГТУ им. Баумана (два контракта на 118 млн руб.).
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