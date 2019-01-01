Елена Лодыгина журналист Разработкой проекта спорткомплекса на ДКЖ займётся компания, претендовавшая на строительство аквапарка Но заключение контракта приостановило Пермское УФАС Поделиться Поделиться Твитнуть

Внешний вид проектируемого комплекса

Минзакупок Пермского края подвело итоги открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство концертно-спортивного комплекса в Дзержинском районе Перми.

По результатам рассмотрения первых частей заявок, поступивших от двух компаний, контракт планировалось заключить со столичным ООО «Гипрогор Проект», которое ранее выиграло аукцион на строительство аквапарка в Перми.

Однако контракт с ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» на строительство аквапарка за 175,8 млн руб. в мае 2020 года был расторгнут по соглашению сторон.

Новый контракт на разработку проекта концертно-спортивного комплекса будет заключён с ООО «Гипрогор Проект» на сумму 93,2 млн руб. Однако процедура заключения контракта была приостановлена в связи с тем, что в Пермское УФАС поступила жалоба на данный конкурс.

Напомним, концертно-спортивный комплекс должен появиться в районе ДКЖ, на территории будущего «Пермь-сити» (запланировано размещение на месте нынешнего «Товарного двора»).

Площадь арены должна составить 30 тыс. кв. м. Вместимость объекта — 10,5 тыс. мест, высота —пять этажей. Главная крытая ледовая арена должна иметь размеры 36 х 66 м. Подрядчику также необходимо запроектировать многоуровневый наземный паркинг и благоустройство территории.

Ранее было объявлено, что все затраты на объект из всех источников могут обойтись в 6,7 млрд руб. За пример комплекса взят аналогичный объект в Новосибирске, строительство которого обошлась в ту же сумму.

Сроки строительства объекта — 2022–2024 годы.

Отметим, ООО «Гипрогор Проект» зарегистрировано в Москве в 2005 году. В портфеле компании насчитывается 24 контракта на 591 млн руб. Основными заказчиками являются ГУП «Московский метрополитен» (три контракта на 136 млн руб.) и МГТУ им. Баумана (два контракта на 118 млн руб.).

Проект застройки территории Товарного двора

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