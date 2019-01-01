Михаил Суслов Краевые власти объявили аукцион на проектирование большого спорткомплекса в районе ДКЖ Поделиться Поделиться Твитнуть

Внешний вид проектируемого комплекса

Управление капитального строительства Пермского края объявило аукцион на проектирование многофункциональной арены (концертно-спортивного комплекса) в Дзержинском районе Перми в районе ДКЖ. Об этом сообщает краевой минстрой.

Начальная цена контракта — 93,2 млн руб. В соответствии с техзаданием, площадь объекта должна составить 30 тыс. кв. м, а вместимость — 10,5 тыс. мест. Высота объекта — пять этажей, тренировочной арены (с учётом хоккейной коробки) — два этажа. Подрядчику необходимо также запроектировать многоуровневый наземный паркинг и благоустройство территории. На работу будет дано 1 год и 3 месяца.

Главная крытая ледовая арена должна иметь размеры 36 х 66 м. В комплексе необходимо запроектировать раздевалки для спортсменов, в том числе с выходом на лёд, обеденные зоны, медицинские помещения, помещения для судей, тренеров.

В комплексе также должны располагаться помещения для хранения специальной техники, склады спортивного инвентаря и другие площади, необходимые для профессиональной организации тренировочного процесса. Кроме того, должны быть предусмотрены вспомогательные помещения: гримёрные, репетиционный зал артистов.

Концертно-спортивный комплекс планируется построить на территории, примыкающей к железнодорожному вокзалу Пермь II. Средства на проектирование направляются в рамках государственной программы «Спортивное Прикамье». Ориентировочные сроки строительства объекта — 2022–2024 годы.

Напомним, ранее было объявлено, что все затраты на объект из всех источников могут обойтись в 6,7 млрд руб. За пример взят аналогичный объект в Новосибирске, строительство которого обошлась в ту же сумму.

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