Елена Бардукова Арбитражный суд Уральского округа опубликовал постановление по спору о законности покупки Товарного двора Суды двух инстанций неверно применили нормы закона Поделиться Поделиться Твитнуть

Товарный двор

Константин Долгановский

На сайте Арбитражного суда Уральского округа опубликовано постановление по иску прокуратуры Пермского края к ОАО «РЖД» и краевому управлению автодорог и транспорта о правомерности сделки по продаже Товарного двора.

Напомним, в 2018 году краевые власти выкупили у ОАО «РЖД» недвижимое имущество на месте бывшего Товарного двора за 798 млн руб. Здесь предполагалось провести новую магистраль, соединяющую центр города с улицей Стахановской, построить транспортно-пересадочный узел и деловой квартал «Пермь-Сити».

Летом 2020 года краевая прокуратура потребовала признать сделку недействительной, считая стоимость имущества завышенной. Кроме того, по мнению надзорного ведомства, земельный участок, на котором планируется строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ), можно было изъять.

Арбитражный суд Пермского края прокуратуре отказал. Позднее такое же постановление вынесла апелляционная инстанция.

26 октября Арбитражный суд Уральского округа отменил решения обеих инстанций.

«Судами не приведено правового обоснования своих выводов о возможности определения стоимости права аренды земельных участков, предоставленных продавцу объектов недвижимости под полосу отвода железных дорог, с учётом планируемых в будущем целей использования земельных участков, в том числе под коммерческую недвижимость», — сказано в постановлении.

Кроме того, указано, что суды не учли отчёты, выполненные в 2018 году предпринимателем Альмишевой О.И. по заказу управления Росимущества, согласно которым цена права аренды на земельные участки составила 387,6 млн руб.

Также Арбитражный суд Уральского округа обратил внимание, что стороной договора и лицом, к которому перешло право аренды земельных участков, является КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта». При этом судами не исследован вопрос о том, входит ли в полномочия учреждения, кроме строительства дороги, освоение всей площади земельных участков, в том числе планируемое строительство ТПУ и объектов коммерческой недвижимости.

На основании вышеизложенного кассационная инстанция постановила направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.