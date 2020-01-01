В Арбитражном суде Пермского края снова слушается дело о покупке Товарного двора Прокуратура настаивает на отмене сделки Поделиться Поделиться Твитнуть

Товарный двор

Константин Долгановский

В Арбитражном суде Пермского края 21 декабря началось повторное рассмотрение иска прокуратуры Прикамья к региональному управтодору и ОАО «РЖД». Надзорное ведомство продолжает оспаривать сделку 2018 года по покупке краевыми властями Товарного двора за 798 млн руб. Как следует из картотеки суда, следующее заседание назначено на 18 января 2022 года.

Напомним, на месте бывшего Товарного двора, принадлежавшего «Российским железным дорогам», власти хотят построить новую магистраль, соединяющую центр города с ул. Стахановской, транспортно-пересадочный узел (ТПУ) и деловой квартал «Пермь-Сити».

Ещё летом 2020 года краевая прокуратура потребовала признать сделку по покупке имущества недействительной, считая стоимость завышенной и полагая, что земельный участок, на котором планируется строительство ТПУ, можно было просто изъять.

Тогда Арбитражный суд Пермского края в иске прокуратуре отказал. Позднее такое же постановление вынесла апелляционная инстанция.

Однако 26 октября 2021 года Арбитражный суд Уральского округа отменил решения обеих инстанций. «Судами не приведено правового обоснования своих выводов о возможности определения стоимости права аренды земельных участков, предоставленных продавцу объектов недвижимости под полосу отвода железных дорог, с учётом планируемых в будущем целей использования земельных участков, в том числе под коммерческую недвижимость», — сказано в постановлении.

Кроме того, указано, что суды не учли отчёты, выполненные в 2018 году предпринимателем Альмишевой по заказу управления Росимущества, согласно которым цена права аренды на земельные участки составила 387,6 млн руб.

Также Арбитражный суд Уральского округа обратил внимание, что стороной договора и лицом, к которому перешло право аренды земельных участков, является КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта». При этом судами не исследован вопрос о том, входит ли в полномочия учреждения кроме строительства дороги освоение всей площади земельных участков, в том числе планируемое строительство ТПУ и объектов коммерческой недвижимости.

В итоге дело вернулось на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края и было зарегистрировано в картотеке суда в середине ноября.

Тем временем в Верховном суде РФ зарегистрирована кассационная жалоба минтранса Пермского края на решение Арбитражного суда Уральского округа. Как сообщили properm.ru в пресс-службе министерства, ведомство пытается отменить октябрьское постановление арбитража, по которому сделка по покупке Товарного двора признана незаконной.

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