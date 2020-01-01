Суд отказался отправлять в спецшколу подростка, устроившего стрельбу в посёлке Сарс На этом настаивал местный отдел МВД Поделиться Поделиться Твитнуть

Школа в посёлке Сарс

Октябрьский районный суд Пермского края отказал в удовлетворении ходатайства начальника отдела МВД России по Октябрьскому городскому округу о направлении 12-летнего ученика местной школы, устроившего стрельбу в учебном заведении, в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа за совершённые общественно опасные деяния. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Решение суд мотивировал тем, что материалы дела «не содержат достаточных данных о стойком противоправном поведении подростка, свидетельствующем о возможности совершения повторного общественно опасного деяния», также не представлено достаточных данных, свидетельствующих о невозможности исправления несовершеннолетнего без изоляции от общества.

Напомним, утром 18 октября 2021 года 12-летний ученик Дмитрий Губаев пришёл в школу и открыл стрельбу из охотничьего ружья «Сайга».

Стрелка обезвредила директор учебного заведения Галина Зайцева. Она сообщила, что школьник хотел расправиться с одной из учениц.

В результате ЧП пострадал один из учащихся.

В октябре в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что 12-летний школьник из посёлка Сарс Октябрьского района Пермского края помещён в специализированное медучреждение, где ему будет проведено обследование, а также оказана необходимая квалифицированная психиатрическая помощь.

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