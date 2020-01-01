Стрелка из посёлка Сарс поместили в специализированное медучреждение
Подростку будет оказана психиатрическая помощь
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, 12-летний школьник из пос. Сарс Октябрьского района Пермского края помещён в специализированное медучреждение, где ему будет проведено обследование, а также оказана необходимая квалифицированная психиатрическая помощь.
В ведомстве добавили, что расследование уголовных дел, возбуждённых после учиненной шестиклассником стрельбы в поселковой средней школе 18 октября, продолжается.
Малолетний правонарушитель уже дал следователям подробные показания, в том числе сообщил, что намерений убивать у него не было.
Допрошены одноклассники и педагоги школы. Изъята и изучается разрешительная документация на приобретение оружия, хранившегося в месте проживания подростка, допрошены сотрудники Росгвардии по Пермскому краю.
В ходе предварительного следствия будет отдельно дана правовая оценка действиям отца подростка и должностных лиц в части ненадлежащего хранения оружия и боеприпасов.
Кроме того, следователями изъяты документация по охране образовательного учреждения и документы охранного предприятия.
По уголовным делам назначены судебные баллистические, медицинская, генотипоскопическая и компьютерная экспертизы.
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