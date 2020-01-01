Елена Синица Пермский стрелок останется под арестом до 20 февраля 2022 года Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия Поделиться Поделиться Твитнуть

суд продлил арест Т. Бекмансурова

Елена Синица

Сегодня, 7 декабря, Дзержинский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения Тимуру Бекмансурову. Он обвиняется в убийстве шести человек и покушении на жизнь около 40 человек.

Как сообщил на заседании суда старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел краевого СУ СК России Сергей Душкин, 23 человека были ранены, ещё 14 в результате паники получили различные травмы. Помимо этого, Бекмансурова обвиняют в покушении на убийство сотрудника полиции Константина Калинина.

Душкин также добавил, что в рамках следствия было опрошено свыше 1 тыс. человек, проведено порядка 129 осмотров места происшествия.

Следствие предложило продлить меру пресечения до 20 февраля 2022 года. Это необходимо для проведения экспертиз. В частности, психиатрическую экспертизу Бекмансуров проходит в Санкт-Петербурге. Её результаты должны быть готовы в декабре.

При этом следствие отмечает, что изменить меру пресечения недопустимо. В частности, по словам прокурора Инны Гурылёвой, у Бекмансурова есть загранпаспорт и он может скрыться от следствия.

Сторона защиты решение о мере пресечения оставила на усмотрение суда. В результате суд принял решение продлить меру пресечения до 20 февраля 2022 года.

Напомним, 20 сентября студент первого курса юрфака пришёл в Пермский классический университет с ружьём и начал стрелять по всем, кто ему встретился на территории. В результате шесть человек погибли, более 40 пострадали.

При задержании сам Бекмансуров получил огнестрельные ранения груди, живота и конечностей. Тогда телеграм-канал Shot выяснил, что лечение Бекмансурова обходится в 2 млн руб. в сутки.

Младший лейтенант полиции Константин Калинин был награждён орденом Мужества. Именно он задержал Тимура Бекмансурова. Старший лейтенант полиции Владимир Макаров был удостоен медали «За отличие в охране общественного порядка». Он организовал эвакуацию студентов и сотрудников с территории кампуса ПГНИУ.

В октябре Дзержинский районный суд Перми вынес решение отправить Бекмансурова в СИЗО на два месяца. Стрелок полностью признал свою вину.

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