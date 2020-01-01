Олеся Максименко Во время стрельбы в ПГНИУ не работала сигнализация Закупленная на 35,7 млн руб. техника была неисправной Поделиться Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

В день, когда произошло чрезвычайное происшествие в Пермском госуниверситете, в вузе не работала сигнализация, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, ранее руководство университета говорило, что охранник ООО «ЧОП «Арсенал-Регион» не мог нажать тревожную кнопку, поскольку был убит первым. Это утверждение опровергла проверка ревизоров управления Федерального казначейства, которые установили, что оповещения и сигнализация в день трагедии не работали.

Более того, закупленная на федеральные средства техника была принята уже неисправной. Проверка установила неправомерное использование бюджетных средств в размере 35,7 млн руб.

Напомним, ранее Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление прокурора Дзержинского района о привлечении ООО «ЧОП «Арсенал-Регион», охранявшего ПГНИУ в день стрельбы, к административной ответственности в виде предупреждения.

Также в настоящее время на рассмотрении суда находятся два иска к охранному предприятию, поданные Росгвардией. Первый — по ч. 4 ст. 14.1 КоАП в связи с осуществлением предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией (наказание — штраф от 100 тыс. до 200 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток). Второй иск — по ч. 3 ст. 14.1 КоАП (наказание — штраф от 30 тыс. до 40 тыс. руб.).

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