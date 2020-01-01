Олеся Максименко ЧОП, охранявший ПГНИУ во время стрельбы, привлечён к административной ответственности Охранному предприятию вынесено предупреждение Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление прокурора Дзержинского района о привлечении ООО «ЧОП «Арсенал-Регион», охранявшего ПГНИУ в день стрельбы, к административной ответственности в виде предупреждения.

Также в настоящее время на рассмотрении суда находятся два иска к охранному предприятию, поданные Росгвардией. Первый — по ч. 4 ст. 14.1 КоАП в связи с осуществлением предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией (наказание — штраф от 100 тыс. до 200 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток). Второй иск — по ч. 3 ст. 14.1 КоАП (наказание — штраф от 30 тыс. до 40 тыс. руб.).

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