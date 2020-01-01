Мария Сыропятова Работу ЧОПа, охранявшего пермский университет во время стрельбы, могут приостановить Росгвардией к ООО «ЧОП «Арсенал-регион» поданы два иска Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росгвардия подала второй иск в суд о привлечении ООО «ЧОO «Арсенал-регион» к административной ответственности. «Арсенал-регион» занимался охраной ПГНИУ во время стрельбы, устроенной Тимуром Бекмансуровым 20 сентября.

Согласно картотеке Арбитражного суда Пермского края, с начала октября 2021 года на ООО «ЧОO «Арсенал-регион» Росгвардией по городу Перми составлено три протокола о правонарушениях — 5, 19 и 21 числа. Два из них за невыполнение лицензионных требований.

Росгвардией к ООО «ЧОO «Арсенал-регион» поданы два иска. Первый — по ч. 4 ст.14.1 КоАП за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией (наказание — штраф от 100 до 200 тыс руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток). Второй — по ч. 3 ст.14.1 КоАП (наказание — штраф от 30 до 40 тыс. руб.).

Решение о привлечении к административной ответственности и тяжести наказания будет принимать суд.

От ООО «ЧОO «Арсенал-регион» к управлению Росгвардии по Пермскому краю подан один иск — об оспаривании привлечения к административной ответственности. Ответчик — отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по городу Перми.

Ранее ещё один иск о привлечении ООО «ЧОO «Арсенал-регион» к административной ответственности был подан прокуратурой Дзержинского района Перми. В нём также речь идёт о нарушении ч. 3 ст. 14.1 КоАП.

Напомним, что после трагедии в ПГНИУ ректор вуза Дмитрий Красильников говорил, что претензий к работе охранной организации, работавшей на момент массового убийства нет. С 11 октября охраной территории ПГНИУ занимается ФГУП «Охрана» Росгвардии.

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