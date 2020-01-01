Елена Синица Дмитрий Красильников: «Система безопасности вуза будет пересмотрена» Хотя претензий к охранной организации нет Поделиться Поделиться Твитнуть

Система безопасности в ПГНИУ будет пересмотрена. Об этом на встрече с журналистами 22 сентября сообщил ректор вуза Дмитрий Красильников.

«Та трагедия, которая произошла, просто требует кардинальной переработки и нашей системы безопасности, и, возможно, дополнения в федеральное законодательство. На вопрос нужно смотреть комплексно и с большим количеством специалистов», — сказал Красильников.

Он также добавил, что к действующей охранной организации со стороны вуза претензий нет.

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