Олеся Максименко Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание в Перми Глава СКР дал ряд конкретных указаний по дальнейшему расследованию уголовного дела Поделиться Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Во время рабочей поездки в Пермь глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин осмотрел место преступления в ПГНИУ, где Тимур Бекмансуров устроил стрельбу утром 20 сентября, и провёл оперативное совещание.

В настоящее время расследованием уголовного дела, возбуждённого по статье «Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом», занимаются более 50 следователей. Следственно-оперативную бригаду по делу возглавил следователь по особо важным делам при председателе СКР генерал-майор юстиции Рустам Габдулин, ранее расследовавший такие резонансные дела, как пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», крушение теплохода «Булгария» и др.

Как было доложено в ходе совещания, на данный момент продолжаются допросы свидетелей и очевидцев, близких, друзей и других людей для выяснения всех причин и обстоятельств трагедии. В квартире Тимура Бекмансурова проведён обыск, изымаются записи с камер видеонаблюдения там, где подозреваемый приобрёл ружьё. Проводятся различные экспертизы, в том числе планируется проведение комплексной психолого-психиатрической экспертизы Бекмансурова.

Александр Бастрыкин, в свою очередь, поручил внимательно исследовать обеспечение мер безопасности в ПГНИУ и соответствие их требованиям федерального законодательства и дал конкретные поручения по дальнейшему расследованию уголовного дела.

Также глава СКР вручил знак отличия «За службу закону» Константину Калинину, обезвредившему стрелявшего, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин навестил в Пермской краевой клинической больнице пострадавших во время трагедии в ПГНИУ и возложил цветы у стихийно образовавшегося мемориала у проходной корпуса № 5 ПГНИУ.

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