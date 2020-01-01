Олеся Максименко Председатель СКР навестил пострадавших при стрельбе в ПГНИУ Также Александр Бастрыкин возложил цветы у мемориала около госуниверситета Поделиться Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

По прибытии в Пермь глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин навестил в Пермской краевой клинической больнице пострадавших во время трагедии в ПГНИУ.

Председатель СКР рассказал, что в настоящее время следователи работают над установлением обстоятельств и причин трагедии, и обсудил с пострадавшими превентивные меры, которые помогут предотвратить подобные ситуации в будущем, сообщает пресс-служба СКР.

Также Александр Бастрыкин и прибывшие с ним сотрудники Следственного комитета возложили цветы у стихийно образовавшегося мемориала у проходной корпуса №5 ПГНИУ, сообщает пресс-служба СКР.

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