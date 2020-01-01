Мария Сыропятова На работу в общественном транспорте Перми примут около сотни контролёров Все они станут сотрудниками Центра управления транспортом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После создания в Перми муниципального бюджетного учреждения «Информационно-аналитический центр управления транспортом» (МБУ «ИаЦУТ») в него будут набраны на работу примерно 100 контролёров. Об этом «Новому компаньону» рассказали в департаменте транспорта администрации Перми.

В штатном расписании нового учреждения будет всего 154 сотрудника. Часть из них перейдут на новое место работы из МКУ «Гортранс», в переименованном учреждении МКУ «Заказчик муниципальных перевозок» останется только 21 штатная единица.

При этом в департаменте транспорта пояснили, что ранее планировали ввести сотрудников контрольно-ревизорской службы в состав МКУ «Гортранс» и довести их численность к концу 2021 года с 40 до 200.

В департаменте транспорта мэрии Перми пояснили, что основной функционал МБУ «ИаЦУТ» будет заключаться в оперативном управлении городским пассажирским транспортом и коммуникации с пассажирами.

Одной из задач нового учреждения будет осуществление централизованного диспетчерского управления по соблюдению расписания движения городским пассажирским транспортом. Другой — информирование жителей города об организации транспортного обслуживания, в том числе на остановочных пунктах (информационные табло, стенды, схемы маршрутов, расписание движения общественного транспорта).

Также в ведении МБУ «ИаЦУТ» будет «функционирование систем автоматизированного учета пассажиропотока и оплаты проезда», и, наконец, ещё одной задачей будет «контроль за оплатой проезда и провозом багажа и выявление фактов безбилетного проезда».

При этом, департамент транспорта администрации города Перми будет осуществлять полномочия учредителя. В свою очередь, у МБУ «ИаЦУТ» будет заключено соглашение о сотрудничестве с другими учреждениями, подведомственными департаменту.

В дептрансе мэрии подтвердили, что создание нового учреждения по управлению транспортом связано с реорганизацией МКУ «Гортранс». Причины реорганизации в том, что в Перми давно назрело создание структуры, которая могла бы оперативно решать вопросы пассажиров. Например, вопросы по оплате проезда. При этом, форма казённого учреждения, которая осуществляет эти функции на данный момент, не позволяет работать с нужной скоростью.

Ранее в мэрии Перми планировали осуществить реорганизацию МКУ «Гортранс» в 2023 году. Сейчас принято решение ускориться, и новое учреждение планируют организовать к концу 2021 года.

«Данный процесс тесно связан с бюджетным циклом города», — пояснили ситуацию в департаменте транспорта. Также там отметили, что в течение 2021 года велась работа по подбору, необходимых для функционирования учреждения программных продуктов и составлению нормативно-правовой базы.

Напомним, что в Перми уже несколько лет идёт реформа общественного транспорта. В результате прошло изменение маршрутной сети, дробление длинных маршрутов должно было создать относительно равные условия для всех перевозчиков. А бесплатные пересадки — смягчить последствия реформы для пассажиров. Также было проведено обновление автобусного и трамвайного парка, остановочные комплексы, а также введены новые транспортные карты.

В 2020 году убытки городского бюджета от реформы составили 1,8 млрд руб., вместо планируемых 848 млн руб.

В планах мэрии Перми в 2022 году отказаться от кондукторов в общественном транспорте.

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