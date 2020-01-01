Мария Сыропятова Реорганизация МКУ «Гортранс» перенесена на 2023 год Она предполагает выделение из муниципального учреждения отдельной структуры, отвечающей за коммуникацию с пассажирами Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мэрии Перми отложили сроки принятия решения о реорганизации МКУ «Гортранс». Учреждение отвечает за оперативный контроль за работой общественного транспорта и обработку жалоб пассажиров на работу перевозчиков.

Если ранее в администрации Перми планировали определиться с реформой до конца 2020 года, то теперь, как пояснили в департаменте транспорта, речь идёт о «проработке данного вопроса после формирования городского бюджета на 2023–2024 годы». Таким образом, вопрос о реорганизации МКУ «Гортранс» может быть решён в 2022 году.

Реорганизация МКУ «Гортранс» предполагает выделение из муниципального учреждения отдельной структуры, отвечающей за коммуникацию с пассажирами.

«Пассажирам необходима служба техподдержки, где они могли бы решить любой вопрос, связанный с городским транспортом, — отмечают в департаменте транспорта. — Наиболее показательно это в случаях возникновения вопросов по оплате проезда».

В мэрии приводят в качестве примера ситуации, когда не срабатывает карта или её нужно вывести из стоп-листа. Также это могут быть локальные жалобы на перевозчиков: водитель проехал остановку, нарушил расписание, возник конфликт с кондуктором.

В департаменте транспорта обращают внимание на то, что «форма казённого учреждения, которая осуществляет эти функции на данный момент, не позволяет работать в подобном формате: каждая, даже незначительная, доработка требует отдельного запроса финансирования и не позволяет гибко реагировать на возникающие задачи, стоящие перед отраслью».

В департаменте транспорта также прокомментировали вопрос о реорганизации МУП «ПермГорЭлектроТранс», отвечающего за работу муниципальных трамваев и автобусов. В мэрии сейчас обсуждается вопрос об окончательной форме предприятия после реорганизации. Это может быть как «организация, где по-прежнему будут осуществляться и трамвайные, и автобусные перевозки», так и две структуры: одна будет отвечать за автобусы, вторая — за трамваи. Последний вариант может быть принят «в случае участия в какой-либо из федеральных программ модернизации общественного транспорта».

В любом случае решение о реорганизации должно быть принято до 2025 года, поскольку, согласно изменениям в федеральное законодательство, «унитарное предприятие может перевозить пассажиров трамваями, но не может перевозить пассажиров автобусами».

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