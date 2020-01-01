Елена Бардукова От кондукторов в общественном транспорте Перми могут отказаться с 2022 года Городские власти также объявили о корректировках в движении нескольких автобусных маршрутов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 22 июня, в рамках часа депутата на пленарном заседании Пермской городской думы и. о. заместителя главы администрации Перми — начальник департамента дорог и благоустройства города Серей Красильников выступил с докладом о ходе реализации новой транспортной модели.

В числе преимуществ так называемой «транспортной реформы» он отметил обновление состава автобусов и парков, безналичную оплату проезда, тарифное меню. Так, доля безналичной оплаты проезда на данный момент составляет 45%, за наличные — 23%. При этом транспортными картами пользуются лишь 6%.

Недостатками Сергей Красильников назвал увеличение нагрузки на бюджет города и негатив со стороны жителей из-за изменения или закрытия дублирующих маршрутов.

Согласно социологическим опросам, проведённым горадминистрацией, 33,3% стали бы чаще пользоваться общественным транспортом при снижении загруженности салона транспортного средства, 33,2 при сокращении времени ожидания, 26,2% — при появлении беспересадочных связей. Кроме того 15,6% респондентов указали на необходимость повышения удобства остановочных пунктов, 11,3% — на повышение доступности информации о работе транспорта, 9,9% — на появление новых тарифных планов.

В связи с этим уже в сентябре планируется увеличить количество рейсов на автобусных маршрутах №№14, 32, 41, 53, 54, 57 и 60, продлить маршруты №№19, 20, 24, 30, 47, 51 и 63, а также с января 2022 года ввести два новых маршрута — №8 сообщением «Крохалева — Садовый» и №13 «Песьянка — Комсомольская пл.».

Также расходную часть планируется компенсировать за счёт увеличения пассажиропотока на 10-13%. Привлекать пассажиров будут новыми остановочными павильонами (324 шт.), развитием тарифного меню и системы оплаты проезда, скоростью движения общественного транспорта — для этого предлагается сделать выделенные полосы для автобусов на улицах Революции, Карпинского, Якутской/Докучаева и переходе Стахановская — Чкалова.

Также в ходе пленарного заседания стало известно, что уже с начала следующего года общественный транспорт Перми может полностью отказаться от работы кондукторов. При этом количество контролёров необходимо будет увеличить в пять раз — с 40 до 200 человек.

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