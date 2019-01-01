Дмитрий Енцов журналист Половинчатая реформа О чём забыли городские власти, обновив автобусы Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Транспортная реформа в Перми идёт уже второй год с переменным успехом. Нельзя однозначно сказать, что она успешная или провальная. Есть свои плюсы и минусы. И многие отрицательные моменты проявятся позднее.

Казалось бы, плохо, что впервые в новейшей истории края на рынок перевозок зашли иногородние игроки. Московские ООО «РТ Лайн» и ООО «Автомиг» забрали основную часть самых популярных с точки зрения пассажиропотока маршрутов с самым продолжительным правом обслуживания (на пять лет). Понятно, что передел рынка произошёл не по чьей-то указке, а в результате аукционов. Но их условия были такими, что самые «мощные» маршруты способны были взять самые мощные перевозчики. На троих с МУП «Пермгорэлектротранс» москвичи отхватили себе самые «лакомые» куски. Но с другой стороны, в городе больше 60 маршрутов. То есть «чисто математически» рынок остался пермским. Просто кому-то достался кусок с вишенкой, а кому-то — с сухой корочкой.

Пассажиру на эти экономические столкновения по большому счёту наплевать. Ему главное, чтобы его везли «с ветерком» в комфортных условиях, а пермяк везёт или австралиец — неважно.

Но москвичи вошли в реформу явно «со скрипом». Соцсети переполнены гневными сообщениями, что на остановку одновременно приходят два (конечно, новых) автобуса одного маршрута, а следующий ждёшь по полчаса.

Показательным случаем, пожалуй, стала среда, 3 июня. Утро. Центральная улица Ленина. С включёнными габаритами около остановки «Ул. Попова» стоит сломанный (вроде бы новый) автобус маршрута №14. И метрах в двухстах от него — опять включённые габариты и другой «четырнадцатый», который попал в ДТП на перекрёстке с ул. Куйбышева. То есть недалеко друг от друга сразу два рейса попросту «накрылись».

Из-за всех этих пробуксовок мэр Перми Дмитрий Самойлов даже написал гневный пост в инстаграме, пригрозив, что если нарушение графика движения сохранится, то придётся разорвать контракты. А комиссия Пермской гордумы по контролю за транспортной реформой (интересно, как часто её члены сами ездят на автобусах?) даже пригрозила москвичам прокуратурой.

В общем-то, изменение маршрутной сетки прошло, мягко говоря, неидеально. Понятно, что власти преследовали благую цель: дробление длинных маршрутов должно создать относительно равные условия для всех перевозчиков, несмотря на прибыльность маршрута, который они обслуживают. И вроде бы даже власти об этом активно информировали. Но всё равно вышло так, что большинство жителей узнали о том, что автобуса не будет, или накануне, или непосредственно 1 июня на остановке.

Кто в этом виноват — власти, которые, видимо, не в полном объёме и не до всех пассажиров донесли информацию, или жители, которые в повседневных заботах больше думают о дне сегодняшнем, — вопрос риторический. Впрочем, маршрутная сеть меняется не в первый раз, и мы готовы спорить, что в момент следующих возможных изменений люди будут яростно отстаивать действующий с 1 июня вариант. Это просто дело привычки.

Собственно, бесплатные пересадки призваны смягчить последствия сокращения протяжённости маршрутов. Мол, если ездил раньше на одном автобусе с Нагорного до Садового, то сейчас один раз придётся пересесть, но стоимость поездки будет такой же, как до реформы (относительно, конечно, так как с 1 февраля стоимость проезда выросла).

Дискомфортно? Да. Но в качестве бонуса с июля с улиц города должны исчезнуть старые и неудобные (типа знаменитых «пазиков») автобусы. Пассажир будет ездить (должен ездить) либо в совсем новом, либо в почти новом современном автобусе. Плюс есть возможность оплаты банковской картой (больше никакой мелочи или обязательного посещения банкомата перед поездкой).

А что по факту? Действительно, автобусный парк «помолодел», и через три года по улицам города будут курсировать исключительно автобусы не старше двух лет. Да, с пересадками пока тоже вроде бы особых проблем нет (если не брать во внимание заминки «на старте», то есть с 1 по 3 июня). Главное — по привычке не выкинуть билет раньше времени.

Но система пассажирских перевозок не ограничивается только салоном автобуса. Многие забывают про инфраструктуру, то есть остановки и заезды к ним.

Что с ней? А особо ничего, кроме центральной части города. Это сейчас, в тёплые, летние, пока ещё самоизоляционные дни проблема в глаза не бросается. Но стоит только представить условный промозглый и уже несамоизоляционный (то есть с привычным пассажиропотоком) ноябрь и себя с ребёнком на небольшой остановке, где задувает со всех сторон, становится не по себе. Особенно если тебе необходимо использовать эти самые бесплатные пересадки, спеша по делам, на работу, в школу, садик. Именно тогда на тот факт, что ты проехался в новеньком автобусе, точно будет наплевать.

Последний раз этот вопрос поднимали в марте на круглом столе в мэрии. Администрация озвучила тогда, что в планах городских властей на 2020—2023 годы всё-таки значится установка и перенос порядка 480 остановочных комплексов. Но слова «в планах» смущают. Особенно если учесть, что за прошедшие с марта пару месяцев стало очевидно, что доходы бюджета серьёзно снизятся. А холодный ноябрь наступит уже через пять месяцев.

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