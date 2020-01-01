Елена Синица В Пермском крае ограничили работу гипермаркетов Они не смогут работать по выходным Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае гипермаркетам в Перми, Березниках, Кунгуре, Соликамске и Чайковском запретили работать по выходным дням. Соответствующие изменения внесены в указ о мероприятиях по противодействию COVID-19, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Напомним, 5 августа региональный оперштаб ограничил по выходным работу крупных торгово-развлекательных комплексов и торговых центров общей площадью более 8 тыс. кв. м. Это касается и всех находящихся в них организаций (кинотеатров, фуд-кортов, организаций общественного питания, оказывающих услуги с условием доставки либо самовывоза, за исключением организаций, осуществляющих торговлю продовольственными товарами).





«Изменение носят уточняющий характер», — пояснили в региональном оперштабе.





Ранее власти Перми уже составили список из 32 торговых центров, которые не смогут работать по выходным, гипермаркеты тоже указаны в этом перечне.





Предприниматели говорят , что эта мера может больно ударить по бизнесу, поскольку в выходные выручка больше в 2–5 раз, а в конечном итоге спровоцирует общую нестабильность на рынке коммерческой недвижимости.





Ранее «Новый компаньон» также сообщал, как предприниматели планируют уменьшить потери.

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