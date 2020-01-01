Мария Сыропятова Отправили на выходные Торговые центры смогут работать только в будние дни Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевой оперштаб вновь ввёл ограничения на посещение торгово-развлекательных центров. С 7 августа всем ТРК, площадь которых превышает 8 тыс. кв. м, запрещено работать в выходные. Это касается всех торговых точек, находящихся в них, в том числе кинотеатров, фуд-кортов и организаций общественного питания, за исключением продуктовых магазинов. Ограничение распространяется на комплексы в Перми, Березниках, Кунгуре, Соликамске и Чайковском. Предприниматели говорят, что эта мера может больно ударить по бизнесу, поскольку в выходные выручка больше в два—пять раз, а в конечном итоге спровоцирует общую нестабильность на рынке коммерческой недвижимости.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе ухудшается, заявил руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев. Накануне введения новых ограничений, 4 августа, выявлено 475 случаев заболевания коронавирусом. По словам Костарева, это самое высокое число за время пандемии. И это на треть выше предельного показателя в пик заболеваемости в прошлом году. Причём увеличение числа заболевших наблюдается с середины июня, а на каждого нового выявленного больного приходится шесть контактных лиц. «В ходе опросов люди сообщают, что с высокой вероятностью были инфицированы в местах массового скопления людей», — сообщил Виталий Костарев.

К местам массового скопления людей относятся и торговые центры. При этом пиковая посещаемость ТРЦ приходится на выходные дни, в том числе за счёт приезжих. «Несмотря на меры, принимаемые органами власти, часть жителей Перми и края не соблюдают масочный режим и другие правила безопасности в общественных местах», — прокомментировали ситуацию в краевом минпромторге. При этом в ведомстве отмечают, что проведённый в торговых центрах мониторинг показывает, что руководство ряда ТРЦ также допускает нарушения правил предупреждения и профилактики коронавируса.

Акцент на пятницу

Участники рынка говорят, что основные арендаторы в ТРК — магазины одежды, обуви, точки общепита — могут потерять от закрытия в выходные примерно от 45 до 70% всей выручки. «У бизнеса в торговых центрах наибольший объём выручки приходится на выходные дни, — отмечает управляющая ТРК «СпешиLove» Наталья Михалева. — У одних в эти дни выручка возрастает в два раза по сравнению с буднями, у других — в пять раз. Надеемся, что частично потоки перераспределятся с выходных на будние дни».

Однако в этом случае возникает вопрос, как поведёт себя потребитель в ситуации ограничений. «Может, люди массово пойдут закупаться в пятницу, тогда непонятно, в чём цель вводимых ограничений именно на выходные?» — недоумевает директор УК «Столица» Константин Копытов. Он добавляет, что август — это месяц активной подготовки детей к школе. На неделе родители работают, и, если в выходные запретить им закупаться, это, по его словам, «сорвёт цикл подготовки к школе». А поскольку это сезонное потребление, «отложенный спрос на сентябрь или октябрь точно не возникнет».

По мнению финансового директора управляющей компании ГК «РИАЛ» Марины Медведевой, закрытие в выходные торговых центров практически лишает потребителя выбора. «Произойдёт перераспределение доли покупателей в пользу стрит-ретейла и онлайн-торговли, — отмечает Марина Медведева. — В торговых центрах наполовину может упасть выручка арендаторов, а это скажется на зарплатах сотрудников. Поскольку смен в выходные не будет, их работа не будет оплачиваться».

В конечном итоге это может спровоцировать общую нестабильность на рынке коммерческой недвижимости, говорит Медведева. В этих условиях девелоперы будут вынуждены пойти на снижение арендной платы. «Принятие неожиданных и необоснованных мер на неопределённый срок ставит вопрос перед арендаторами торговых центров: а стоит ли вообще закупать коллекции», — заключает Марина Медведева.

Вопрос поддержки

Предприниматели, в свою очередь, задаются вопросом о мерах поддержки или каких-то компенсациях. «В прошлом году параллельно с ограничениями на работу вводились меры поддержки от государства, — напоминает Константин Копытов. — Сейчас непонятно, будут ли какие-то компенсации или нет. Небольшой ретейл сейчас не выдерживает проводимых экспериментов». В краевом минэке напомнили, что в 2021 году для предприятий непродовольственной торговли и общепита продолжает действовать пониженная ставка по УСН: 1% (доходы), 5% (доходы минус расходы).

Отметим, что в федеральном минэкономразвития сейчас разрабатывают дополнительные финансовые меры поддержки для малого и среднего бизнеса в регионах, где введены временные ограничения из-за COVID-19. Субъекты МСП смогут получить безвозмездные гранты на выплату заработной платы и поддержку занятости. В зависимости от ситуации на местах это могут быть предприятия индустрии культуры и отдыха, сфер общепита, торговли, гостиничного бизнеса, бытовых услуг, транспортные компании. Размер гранта будет рассчитываться исходя из половины МРОТ на каждого сотрудника за две недели ограничений. Если сроки ограничений будут продлены, то, соответственно, размер гранта будет пропорционально увеличиваться вплоть до одного МРОТ на сотрудника. Для получения выплаты предприятию необходимо подать заявление в территориальное подразделение ФНС России или через личный кабинет налогоплательщика, оператора электронного документооборота или по почте. Сейчас в федеральном минэкономразвития завершают работу по подготовке документов.

Удар по кафе

К убыткам готовятся и заведения общепита. «Запрет на работу в выходные — это большой удар по всему бизнесу, связанному с работой в торговых центрах, — отмечает сооснователь кафе Petruccio Александр Нагаев. — Будет потеряна минимум половина выручки. А поскольку закрыли не весь общепит, то, скорее всего, существенного перераспределения спроса на доставку не произойдёт». Александр Нагаев надеется, что в будни в торгово-развлекательных центрах будет чуть больше людей.

Психологически эти ограничения могут сказаться на всём ретейле, считает специалист агентства недвижимости «Территория» Дмитрий Ничипоренко. И отдельно стоящие рестораны вряд ли выиграют от закрытия на выходные фуд-кортов. «Если каким-то точкам запретили работать, то люди могут поменять поведение и не пойти в кафе за пределами торговых центров. Скорее, поедут отдыхать за город, пока хорошая погода», — говорит он.

В законодательстве уже есть нормы, которые позволяют закрывать торговые центры из-за нарушений эпидемиологического режима. «За нарушение санитарных правил предусмотрено административное наказание, — отмечает Марина Медведева. — Нарушение фиксируется, составляется акт, а потом принимается решение о штрафе. При повторном нарушении суд может принять решение о приостановке работы объекта на срок до 90 суток. А сейчас получается, что наказали всех: и тех, кто допускает нарушения, и тех, кто соблюдает все правила».

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Какие торговые центры в Перми будут закрыты в выходные

- «Планета», 150 тыс. кв. м;

- «Семья», 75 тыс. кв. м;

- «СпешиLove», 75 тыс. кв. м;

- «Алмаз», 41 тыс. кв. м;

- «Радуга», 40 тыс. кв. м;

- «Столица», 32 тыс. кв. м;

- «Колизей Синема», 30,4 тыс. кв. м;

- «Колизей Атриум», 28,3 тыс. кв. м;

- «Шоколад», 25 тыс. кв. м;

- «Семь пятниц», 20 тыс. кв. м;

- «Навигатор», 18 тыс. кв. м;

- «Новая столица», 17,3 тыс. кв. м;

- «Леруа Мерлен», 16,5 тыс. кв. м;

- «Мачта», 15 тыс. кв. м;

- «Земляника», 12,5 тыс. кв. м;

- Castorama, 12,2 тыс. кв. м;

- «Кит на Гайве», 11,7 тыс. кв. м;

- ЦУМ, 11,4 тыс. кв. м;

- «Айсберг», 10,5 тыс. кв. м;

- «Айсберг Модерн», 8,5 тыс. кв. м;

- «Домино», 8 тыс. кв. м.

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